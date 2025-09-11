La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal alcanzó este jueves, 11 de septiembre de 2025, una mayoría de tres votos para condenar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por organizar un plan golpista después de ser derrotado en las elecciones de 2022 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La magistrada Cármen Lúcia Antunes dio el tercer voto a favor de la condena y respaldó los argumentos del juez instructor Alexandre de Moraes, quien presentó a Bolsonaro y a siete de sus aliados como culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

Con este apoyo, la votación parcial quedó en 3-1 y solo resta el pronunciamiento del presidente de la sala, Cristiano Zanin, que deberá proclamar el resultado del juicio.

Pruebas concluyentes contra Bolsonaro

Antunes sostuvo que existen “pruebas concluyentes” de que desde 2021 Bolsonaro lideró un grupo que intentó “abolir el Estado democrático de derecho, restringir los poderes, en especial el Judicial, y deponer al Gobierno legítimamente constituido”.

La jueza subrayó que la trama golpista incluyó amenazas, actos violentos, planes de asesinato y la intención de desacreditar el proceso electoral. “Querían dañar y secuestrar el alma de la República”, afirmó en su intervención.

¿Cuántos años podría alcanzar la pena de Jair Bolsonaro?

De acuerdo con la acusación, Bolsonaro enfrenta cargos por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe, organización criminal armada, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado. En caso de confirmarse la condena, la pena podría alcanzar hasta 40 años de cárcel. Actualmente, el exmandatario permanece bajo arresto domiciliario.

Hasta el momento, el único voto en contra fue el de Luiz Fux, quien absolvió a Bolsonaro al considerar que no existen pruebas suficientes. Tras concluir la votación, los jueces deberán discutir las penas correspondientes para cada acusado, un proceso que se espera arranque este viernes, según reportó EFE.

La decisión de la Primera Sala del Supremo marca un punto de inflexión en la historia reciente de Brasil, al juzgar al expresidente por su presunta responsabilidad en el ataque a la democracia. EFE.

Con información de EFE