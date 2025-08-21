El número de muertos y heridos en Colombia por una explosión en la base aérea de Cali, Colombia, confirmaron las autoridades la noche de este jueves 21 de agosto de 2025.

Las autoridades informaron que la cifra de personas muertas en el atentado perpetrado este jueves con un camión bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, subió a seis, mientras que la de heridos se elevó a 50.

“La Secretaría de Salud reporta 50 personas lesionadas y seis fallecidas”, señaló la Alcaldía.

Inicialmente, las autoridades de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste) y tercera ciudad de Colombia, habían contabilizado a “cinco personas fallecidas y 36 heridos”, pero con el paso de las horas el número de víctimas aumentó.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que también confirmó el número de fallecidos, afirmó que el ataque es una “reacción terrorista” del Estado Mayor Central (EMC).

Esta es la mayor disidencia de las FARC, a una ofensiva del Ejército en la región del Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca, contra ese grupo armado.

“He hablado con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali para asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata. Vamos a restringir el tránsito de camiones de más de cuatro toneladas desde hoy a las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. de mañana viernes”, expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El atentado

El ataque ocurrió en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca y la principal del suroeste de Colombia, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.

En los videos publicados en redes sociales tras el ataque se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.

También se ve un camión incendiado, que al parecer estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.

Ante lo ocurrido, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (unos 100 000 dólares) por información que permita dar con los responsables del ataque.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno se reunirá «con las autoridades competentes para diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales» como las que cometieron este atentado.

«Convoco a toda la ciudadanía a unirse en esta lucha, porque juntos, con firmeza y resolución, protegeremos nuestra paz y construiremos un futuro sin temor», agregó el alto funcionario.

«Tan pronto contemos con información verificada y oficial será compartida por este medio. Hacemos un llamado a la ciudadanía para atender únicamente los canales oficiales», señaló la Alcaldía de Cali en X, donde aún no ha dado más detalles sobre víctimas.

Otro ataque sacudió Antioquia

El carro bomba en Cali y el derribo de un helicóptero de la Policía en el municipio antioqueño de Amalfi han dejado este jueves al menos trece muertos y más de veinte heridos.

Los dos ataques, ocurridos con pocas horas de diferencia, reactivan la alarma en regiones donde operan disidencias de las FARC, el ELN y bandas herederas del paramilitarismo.

La explosión de este jueves en Cali ha coincidido con el ataque a un helicóptero de la Policía colombiana, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), un hecho que ha dejado al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos, informó el Gobierno.

El helicóptero fue derribado cuando prestaba apoyo de “seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca“.

En Amalfi operan el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo.

Ola de violencia

El 10 de junio hubo siete atentados en el Valle del Cauca, varios de ellos en Cali, y doce en el vecino departamento del Cauca que se cobraron la vida de ocho personas, entre ellos dos policías.

En esos departamentos tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En total, los atentados de junio dejaron más de 40 heridos en distintos municipios de los dos departamentos y fueron atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

Líderes políticos exigen actuar contra grupos armados

“Colombia merece vivir en paz. Lo ocurrido hoy en Cali frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez es un acto cobarde y criminal que rechazamos de manera absoluta”, manifestó la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez.

“Los atentados con carros bomba en Cali y el asesinato de ocho policías mediante drones cargados de explosivos son hechos inaceptables que evidencian la audacia de la criminalidad”, manifestó el presidente del Senado, Lidio García Turbay.

“Condeno enfáticamente estos atentados y lamento profundamente las pérdidas humanas», expresó en su cuenta de X el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Galán consideró «urgente que el Gobierno retome el control de todo el territorio nacional y revalúe la política de paz total» del presidente Petro, que busca acuerdos con todos los grupos armados ilegales del país.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, llamó a no ceder ante el terrorismo. «El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos. Caleños y vallecaucanos, la Fuerza Pública y los mandatarios estamos haciendo un frente unido para seguir dando la batalla», expresó.

El expresidente Iván Duque (2018-2022), señaló en su cuenta de X que «Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino».

El precandidato presidencial de centro Sergio Fajardo también condenó los ataques, que consideró «otra consecuencia de la funesta ‘paz total’, que nos tiene en un caos total».