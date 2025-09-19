Cada 19 de septiembre, México recuerda sus sismos históricos en 1985, 2017 y 2022. La fecha se convirtió en un recordatorio de la importancia de la prevención y la preparación.

Cada 19 de septiembre, la memoria colectiva de México revive los devastadores sismos que marcan la historia del país, señala la Revista UNAM Global. Entre los más recordados se encuentra el terremoto de 1985, que destruyó gran parte de la Ciudad de México, y los movimientos telúricos de 2017 y 2022, que también provocaron pérdidas humanas y daños materiales significativos.

Terremoto del 19 de septiembre de 1985

El terremoto de 1985 en Ciudad de México provocó cerca de 35 000 muertes. Familias y series como ‘Cada minuto cuenta’ mantienen viva su memoria.

El peor sismo en la historia de México cumple 40 años, recordado por su devastación en Ciudad de México y la muerte de alrededor de 35 000 personas, informó EFE. Con una magnitud de 8.1 grados, el terremoto afectó especialmente al Centro Histórico, Tlatelolco y colonias como Roma y Doctores.

Familias de las víctimas mantienen vivo el recuerdo de sus seres queridos, un trabajo que la serie ‘Cada minuto cuenta’ busca visibilizar para “hacer justicia y cerrar heridas”, según indicaron los responsables del proyecto a EFE.

Solidaridad frente a la tragedia en México

La solidaridad frente a la tragedia destacó desde los primeros minutos, con mineros de Hidalgo y brigadas de voluntarios, entre ellas los internacionalmente reconocidos Topos de Tlatelolco, que rescataron a numerosas personas atrapadas entre los escombros, según indica Efe.

El sismo no solo marcó un antes y un después en la ciudad, sino que también fortaleció la conciencia social sobre la cooperación en emergencias y la necesidad de políticas públicas para proteger a la población frente a futuros desastres naturales, de acuerdo con Efe.

Edificios desplomados y polvo en el aire en Ciudad de México

Edificios desplomados, polvo en el aire, vidrios rotos y calles bloqueadas fueron la constante tras el sismo de 1985 en Ciudad de México, según testimonios recabados por CNN. Miles de ciudadanos se movilizaron como voluntarios para remover escombros y buscar personas atrapadas.

Sismo en 2017 en Ciudad de México, Puebla y Morelos

32 años más tarde, en 2017, otro sismo de magnitud 7.1 sacudió el centro del país a las 13:14. Afectó gravemente a la Ciudad de México, Puebla y Morelos, de acuerdo con Revista UNAM Global.

Este evento provocó la muerte de 369 personas y el colapso de cientos de edificaciones. Ese mismo año, el 7 de septiembre, un terremoto de magnitud 8.2 impactó Oaxaca y Chiapas, el más fuerte registrado en México en el último siglo, demostrando la actividad sísmica intensa de la región.

Sismo de 2022 frente a costa de Coalcomán, Michoacán

El 19 de septiembre de 2022, exactamente 5 años después del sismo de 2017 y 37 años tras el de 1985, un nuevo terremoto de magnitud 7.7 sacudió México.

Con epicentro frente a la costa de Coalcomán, Michoacán, el temblor se percibió desde la Ciudad de México hasta Chihuahua. La coincidencia en fechas generó numerosas preguntas y especulaciones en redes sociales, de acuerdo con la Revista UNAM Global.

Sin embargo, expertos en sismología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como el doctor Luis Quintanar Robles, explicaron que estos eventos no están relacionados temporalmente y que la alineación en fechas es pura casualidad. “Es una desagradable coincidencia”, afirmó Quintanar en conferencia de prensa, de acuerdo con la publicación de la Revista UNAM Global.

