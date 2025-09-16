Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat) nació en Tel Aviv en 1990 en una familia ultraortodoxa judía. Fue acusado por primera vez de fraude en 2011 por cobrar cheques ajenos, pero logró huir a Europa cruzando la frontera con Jordania con un pasaporte falso.

Según el portal Clarín, desapareció varios años del radar hasta que en 2015 surgieron denuncias de estafas a mujeres en Finlandia, por las cuales fue sentenciado a tres años de cárcel.

En 2017 regresó a Israel y adoptó el nombre de Simon Leviev, con el que alcanzó notoriedad internacional.

Simon Leviev logró fama con el documental de Netflix estrenado en 2022

Su fama creció con el documental de Netflix estrenado en 2022, que narra cómo se presentaba como hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev y engañaba a mujeres a través de Tinder, pidiéndoles grandes sumas de dinero supuestamente para financiar su lujoso estilo de vida.

El documental que inspiró su notoriedad recoge testimonios de varias mujeres que aseguran haber sido estafadas por Leviev, incluyendo montos de hasta cientos de miles de dólares.

Leviev calificó la película como “una invención” y negó las acusaciones, aunque su historia se convirtió en un caso mediático internacional que evidenció su método de fraude y engaño.

Detención de Simon Leviev, estafador de Tinder

Las fuerzas de seguridad georgianas detuvieron en el aeropuerto de la ciudad de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), que inspiró la película de Netflix ‘Estafador de Tinder’, informó hoy la televisión local, de acuerdo con la agencia Efe.

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por Interpol, indicó el Ministerio del Interior georgiano sin ofrecer más detalles. Es condenado por robo, falsificación y fraude, informó Efe.

Según algunas estimaciones, Leviev consiguió hacerse con unos 10 millones de dólares estafando a sus víctimas, según Efe.

