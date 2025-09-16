Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia, tradición que durante más de dos siglos estuvo a cargo de hombres.

Sheinbaum evocó el inicio de la gesta independentista de 1810

Ante una multitud de más de 150 000 personas, la mandataria salió al balcón central de Palacio Nacional a las 23:00, del lunes 15 de septiembre de 2025, para ondear la bandera y pronunciar las arengas conmemorativas. Entre vítores y música, evocó el inicio de la gesta independentista de 1810.

La presidenta destacó a las heroínas mexicanas, mencionando a Josefa Ortiz Téllez Quirón, conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, así como a Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Medina.

Alternó sus menciones con los héroes tradicionales como Hidalgo, Morelos, Allende y Guerrero, e incluyó en sus vivas a mujeres indígenas, heroínas anónimas y migrantes. Cerró su discurso con tres enérgicos “¡Viva México!” antes de hacer repicar la campana de Dolores.

Símbolos inéditos para conmemorar el primer Grito de Independencia

El acto estuvo acompañado de símbolos inéditos: la escolta militar integrada únicamente por mujeres y la banda presidencial confeccionada por manos femeninas. Ataviada con un vestido morado bordado en blanco, Sheinbaum estuvo acompañada por su esposo, José María Tarriba, durante el recorrido en Palacio Nacional.

La jornada fue descrita como austera por la propia presidenta, aunque el ambiente festivo atrajo a miles de familias que disfrutaron de conciertos de Alejandra Ávalos, Legado de Grandeza y La Arrolladora Banda El Limón.

Además de Sheinbaum, 12 gobernadoras encabezaron ceremonias en sus estados, consolidando la presencia femenina en esta conmemoración nacional.

La relevancia histórica del acto radica en que, desde 1810, el Grito fue proclamado exclusivamente por hombres. La conmemoración recordó también el inicio de la insurrección liderada por Miguel Hidalgo en Dolores, Guanajuato, en la madrugada del 16 de septiembre, que marcó el inicio de la lucha por la independencia consumada en 1821.

Con información de EFE