Sheinbaum busca reforzar diálogo con Donald Trump tras advertencia de ataque a cárteles

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que buscará fortalecer los canales de comunicación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este asegurara su intención de “empezar a atacar por tierra” a los cárteles mexicanos, a los que atribuyó la muerte de entre 250 000 y 300 000 personas en territorio estadounidense cada año.

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Respuesta diplomática y coordinación

Durante su conferencia matutina desde Acapulco, Sheinbaum subrayó que, pese a las diferencias retóricas con la Casa Blanca, México mantiene canales oficiales de cooperación en seguridad con el gobierno de Trump.

Indicó que solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que explore la posibilidad de encuentros con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y, si fuera necesario, con el propio Trump para “estrechar la comunicación”.

La presidenta defendió que existen mecanismos formales de trabajo conjunto entre ambos países, a través de los cuales se ha compartido información sobre incautaciones y resultados de la estrategia mexicana contra el narcotráfico, incluidos decomisos recientes.

Resaltó, en particular, un acuerdo operativo en materia de vigilancia marítima entre la Secretaría de Marina de México y el Comando Norte de Estados Unidos para proteger aguas continentales mexicanas.

Soberanía y límites a la cooperación entre México y Estados Unidos

Sheinbaum enfatizó que México pretende ampliar la coordinación con Estados Unidos sin ceder terreno sobre su soberanía ni aceptar operaciones militares extranjeras en su territorio. Señaló que la cooperación existente debe profundizarse en el marco de la defensa de la integridad territorial de ambos países, y descartó escenarios de confrontación o intervención directa.

En ese sentido, reiteró que México ha compartido datos concretos con autoridades estadounidenses, incluidos detalles de laboratorios incautados y otros resultados de su política de seguridad, pero siempre bajo términos que respeten su autonomía.

Contexto de tensiones: declaraciones de Trump y reacción regional

Las declaraciones de Trump se producen pocos días después de una intervención militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos.

Trump ha vinculado la lucha contra los carteles en México con su estrategia internacional contra el narcotráfico y ha planteado en repetidas ocasiones la opción de acciones más agresivas, incluida la posibilidad de enviar tropas estadounidenses.

Sheinbaum ha rechazado esas propuestas reiterando que México es un país soberano y promoviendo soluciones basadas en la cooperación pacífica en materia de seguridad. También ha recordado que funcionarios estadounidenses han reconocido la coordinación bilateral en distintos foros, lo que, a su juicio, refleja la voluntad compartida de colaborar sin subordinación.

Con información de EFE

Información extra: Claudia Sheinbaum

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