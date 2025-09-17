Con 33 votos a favor y 20 en contra, la Cámara Alta declaró políticamente al Cártel de los Soles como “una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas”.

El pronunciamiento incluyó una exhortación al Gobierno del presidente Gustavo Petro para cumplir los compromisos internacionales en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

Senado de Colombia advirtió sobre el Cártel de los Soles

El Senado también advirtió que este grupo representa “una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial”. Con ello, los legisladores subrayaron la necesidad de reforzar medidas que permitan enfrentar a la organización en el plano político y judicial.

La decisión contrasta con la postura del presidente Petro, quien en agosto aseguró que “no existe” el Cártel de los Soles, calificándolo como una “excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

Pese a ello, Estados Unidos mantiene la acusación contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien señala de liderar el grupo junto con funcionarios y altos mandos militares de su Gobierno.

Las autoridades estadounidenses vincularon a Maduro con el narcotráfico y el terrorismo desde el primer mandato de Donald Trump. En esa línea, el pasado 7 de agosto la fiscal general Pam Bondi anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano.

Cártel de los Soles utiliza su estructura para movilizar drogas

Según Washington, el Cártel de los Soles utiliza su estructura para movilizar drogas, lavar activos y apoyar a organizaciones armadas ilegales en la región.

La declaración del Senado colombiano marca un nuevo capítulo en la relación bilateral con Venezuela, en un contexto en el que persisten las tensiones diplomáticas por el rol que juega el Gobierno de Caracas en actividades criminales transnacionales.

El pronunciamiento legislativo también refuerza la presión política sobre Petro, cuya posición ha sido puesta en duda frente a las acusaciones internacionales contra Maduro y su entorno.

Petro reitera que en Colombia no existe el Cártel de los Soles

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles, 17 de septiembre de 2025, que en las investigaciones judiciales de su país sobre narcotráfico “no aparece un cartel de los soles”. Esto en respuesta a la reciente decisión del Senado de declarar a ese grupo como organización criminal transnacional vinculada al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, según Efe.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro afirmó que la cocaína que ingresa a Venezuela por el estado Apure proviene del centro de Colombia.

Además, explicó que en la región del Catatumbo el negocio de la droga está bajo control de grupos armados fortalecidos en los últimos años. Según precisó, en esa zona ya existen más de 5 000 hectáreas de coca en proceso de erradicación voluntaria, en el marco de un plan de sustitución y del proceso de paz con disidencias de las FARC, que incluye áreas de concentración definidas.

El mandatario también se refirió al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana con presencia en varios países de la región. Petro indicó que en Colombia fueron capturados decenas de sus integrantes, a quienes describió como migrantes excluidos que se dedican a actividades delictivas, aunque recalcó que este grupo “no puede ser calificado como terrorista”.

Machado agradece al Senado de Colombia

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este miércoles, 17 de septiembre de 2025, su “profundo agradecimiento” al Senado de Colombia. El pronunciamiento ocurre tras la aprobación de una proposición que declara al Cártel de los Soles como organización criminal transnacional. Estados Unidos asegura que este grupo está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó EFE.

