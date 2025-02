El enviado de Donald Trump a Venezuela, Richard Grenell, informó sobre seis ciudadanos estadounidenses liberados, este viernes 31 de enero de 2025.

El hecho ocurrió luego de la reunión entre Richard Grenell y Nicolás Maduro.

Con una fotografía y un corto texto en su cuenta de X, Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump a Venezuela, dio a conocer la liberación de los seis ciudadanos estadounidenses.

“Nos ponemos en marcha y nos dirigimos a casa con estos 6 ciudadanos estadounidenses”, señaló Grenell.

“Acababan de hablar con Donald Trump y no podían dejar de agradecerle“, agregó.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.



They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv