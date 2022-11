Seguridad del Mundial irrumpe en transmisión para televisora de Dinamarca

La seguridad del Mundial de Qatar 2022 interrumpió una emisión en directo de la televisión danesa TV2 mientras filmaba en un lugar público y amenazó con destruir sus cámaras, denunció este 16 de noviembre de 2022 el canal.

Un periodista de ese canal semipúblico de Dinamarca realizaba una conexión en directo desde una rotonda cuando dos personas de seguridad cataríes se acercaron a él y le dijeron que no tenía permiso para grabar allí, a la vez que intentaban tapar el visor de la cámara con la mano.

"Habéis invitado a todo el mundo a venir aquí. ¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público", se escucha decir en inglés al periodista Rasmus Tantholdt.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql