El Salvador avanza en inteligencia artificial con ANIA

El Salvador, aunque territorialmente más pequeño que sus vecinos, realiza grandes apuestas en el ámbito de la inteligencia artificial.

Los salvadoreños ya conocen su aplicación en el sistema de salud, la gestión de trámites y el desarrollo educativo, y continúan avanzando con proyectos ambiciosos.

Nuevos liderazgos en ANIA

Entre las iniciativas del país se encuentra la búsqueda de profesionales que contribuyan a la visión nacional. El lunes 20 de julio, la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial de El Salvador (ANIA) anunció el nombramiento de Ginger Luckey Gaetz como su nueva asesora estratégica. Su misión será conectar a la agencia con socios empresariales y universidades para generar talento de alto impacto en esta nación centroamericana.

Anuncio y objetivos de ANIA

La ANIA comunicó este nombramiento a través de sus redes sociales, dando la bienvenida a Ginger Gaetz con el siguiente mensaje: “Proporcionará liderazgo de alto nivel en todo el portafolio de ANIA. Se enfocará en expandir nuestra red internacional, conectando la agencia con ecosistemas de primer nivel en EE.UU., socios empresariales y pipelines de universidades de élite para fomentar la creación de talento de alto impacto y startups”. De esta manera, la Agencia busca que El Salvador “permanezca en la frontera de la innovación tecnológica global”.

Reacción de Ginger Gaetz

Ginger Gaetz reaccionó rápidamente, expresando: “Estoy profundamente honrada de asociarme con ANIA para ayudar a acelerar este impulso. ¡Construyamos! Profundamente honrada de formar parte del equipo @theaiagencysv (ANIA)”, publicó en X.

Importancia del nombramiento

Stacy Herbert, presidenta de la Agencia Nacional del Bitcoin, explicó que el nombramiento de Ginger Gaetz como asesora de ANIA “sucede apenas dos semanas después de que El Salvador se unió a Pax Silica como una de las 24 naciones miembros”.

Además, destacó: “Les dije que estábamos ganando. Operamos bajo un estándar de excelencia absoluta y contamos únicamente con profesionales de primer nivel”. Pax Silica es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Estados Unidos para proteger la cadena de suministros de minerales críticos y energía, así como para la fabricación de semiconductores y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Perfil profesional

Ginger Gaetz es esposa de Matt Gaetz, un político republicano estadounidense y excongresista por Florida, quien fundó el Caucus de El Salvador en el Congreso estadounidense.

Funciones y objetivos de ANIA

La ANIA es una institución estatal autónoma adscrita a la Presidencia de El Salvador. Su objetivo principal consiste en administrar un registro obligatorio para desarrolladores y operadores de inteligencia artificial, además de ofrecer salvaguardas legales para fomentar la innovación y exenciones de responsabilidad por el uso indebido de herramientas por terceros o investigaciones experimentales.