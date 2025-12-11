El masivo ataque ucraniano con drones contra territorio ruso obligó a cancelar y aplazar la noche del, 10 de diciembre de 2025, más de 360 vuelos en distintos aeropuertos del país, informó este jueves, 11 de diciembre de 2025, el Ministerio de Transporte de Rusia.

Rusia aplazó más de 360 vuelos

Según un comunicado difundido por la agencia TASS, “las aerolíneas cancelaron más de 130 vuelos y retrasaron otros 235”, lo que generó un fuerte impacto en la operación aérea nacional.

Ante la imposibilidad de aterrizar en Moscú debido a las restricciones impuestas tras el ataque, algunos pasajeros cuyos vuelos fueron desviados a San Petersburgo pudieron utilizar trenes rápidos para continuar su trayecto hacia la capital, según detalló el Ministerio.

Además, más de 700 pasajeros fueron trasladados en autobuses desde la ciudad de Nizhni Nóvgorod hacia Moscú, en un intento por mitigar el colapso de movilidad generado por la emergencia, informó EFE.

Ataque de Ucrania a Rusia

El ataque obligó al cierre temporal de 12 aeropuertos en las últimas 24 horas, incluida la interrupción momentánea de vuelos oficiales. Entre ellos, se conoció que el avión del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, no pudo aterrizar en Moscú y fue redirigido a San Petersburgo, donde finalmente tomó tierra sin incidentes.

Más tarde, la aeronave despegó nuevamente hacia Moscú, donde Pashinián participa en una reunión de jefes de Gobierno de la Unión Económica Euroasiática, según confirmaron fuentes oficiales citadas por EFE.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 287 drones ucranianos durante la noche, en lo que las autoridades calificaron como el segundo mayor ataque contra la retaguardia rusa desde marzo pasado. Solo en las inmediaciones de Moscú fueron neutralizados alrededor de 40 drones, informaron autoridades locales a medios estatales y retomó EFE.

El Kremlin aún no detalló si implementará nuevas medidas de seguridad aérea tras este incidente, que vuelve a evidenciar la creciente vulnerabilidad de su infraestructura estratégica.

Con información de EFE