El Kremlin anunció este viernes, 26 de diciembre de 2025, que Rusia retomó los contactos con Estados Unidos tras analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos.

Rusia y Estados Unidos acordaron continuar el diálogo

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, confirmó que el contacto se realizó por encargo del presidente Vladímir Putin.

Indicó que el diálogo se produjo entre representantes de las administraciones de ambos países y precisó que el encargado por Moscú fue el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, mientras que por parte estadounidense participaron varios interlocutores, de acuerdo con EFE.

Peskov añadió que el emisario ruso para Ucrania, Kiril Dmítriev, informó a Putin sobre los resultados de su reciente viaje a Estados Unidos. Señaló que rusos y estadounidenses acordaron continuar el diálogo y mantener abiertos los canales de comunicación diplomática.

Sin embargo, ni Putin ni otros altos funcionarios rusos comentaron públicamente el contenido del plan de paz presentado esta semana por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El portavoz insistió en que cualquier valoración pública podría afectar negativamente al proceso negociador.

Analistas independientes consideran que el silencio del Kremlin refleja un rechazo de fondo al documento. Señalan que la propuesta no incluye las principales demandas territoriales de Moscú ni la reducción sustancial del tamaño del Ejército ucraniano, elementos clave para Rusia.

Hace una semana, Putin aseguró que nunca rechazó el plan promovido por el presidente estadounidense Donald Trump. Afirmó que la responsabilidad de avanzar recae ahora en Kiev y sus aliados occidentales.

Respeto a la seguridad de Rusia

El mandatario ruso reiteró además su exigencia de un repliegue ucraniano del Donbás. Sostuvo que el respeto a los intereses de seguridad de Rusia es la única vía para evitar nuevos conflictos en Europa.

Mientras tanto, el presidente Zelenski afirmó que el plan de 20 puntos propone un pacto de no agresión supervisado internacionalmente. La iniciativa incluye garantías de seguridad y opciones para abordar las disputas territoriales, informó EFE.

