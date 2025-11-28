El Kremlin reveló este viernes, 28 de noviembre de 2025, que recibió el marco del plan de paz de Estados Unidos, ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra.

Más noticias

El portavoz señaló que Rusia prefiere no comentar avances de manera pública porque no quiere anticipar resultados antes de las negociaciones formales. También indicó que aún no revelarán la fecha en la que esperan al enviado estadounidense Steve Witkoff y pidió esperar comunicaciones oficiales.

Dmitri Peskov, el portavoz de Rusia, reiteró que el Kremlin mantiene dudas sobre la legitimidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debido a la expiración de su mandato bajo ley marcial. También afirmó que la imposibilidad de celebrar elecciones en un país en guerra complica la validez jurídica de cualquier acuerdo futuro.

Rusia busca el reconocimiento internacional de Crimea y Donbás

El funcionario dijo que todos los matices legales serán discutidos en las próximas reuniones y que Moscú evaluará la situación con cautela, según añadió EFE. Putin recordó que Rusia busca un reconocimiento internacional de Crimea y del Donbás como territorios bajo su control.

El Kremlin insistió en que cualquier proceso de paz debe incluir un aval jurídico claro sobre los territorios que Rusia ocupa desde 2014 y 2022 y señaló que este punto es esencial para avanzar en las discusiones.

Putin indicó que Moscú no firmará un acuerdo que genere ambigüedades legales sobre estas regiones.

El mandatario defendió además la presencia del enviado de Trump en el diálogo y consideró que las filtraciones recientes no afectarán las comunicaciones entre ambos gobiernos. Peskov expresó que la prioridad es mantener un canal diplomático estable para evitar interpretaciones erróneas.

Rusia afirmó que estudiará el plan estadounidense con detalle y evaluará su compatibilidad con los intereses de seguridad nacional del país. También sostuvo que los próximos contactos permitirán aclarar la postura de Washington respecto a las demandas rusas, señaló EFE.

Enlace externo: Rusia

Con información de EFE



