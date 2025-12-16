Rusia se ha dedicado en los últimos días a rebajar las ilusiones de los países europeos sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania antes de que concluya el año.

Rusia rechazó modificaciones del plan de paz original

Rusia rechazó de plano las modificaciones al plan de paz impulsado por Estados Unidos incluso antes de recibirlas por escrito.

“No sé lo que saldrá en papel después de esas consultas. Pero difícilmente será algo bueno”, afirmó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en declaraciones citadas por EFE. El presidente ruso, Vladímir Putin, se mantiene a la espera del regreso de los emisarios del mandatario estadounidense, Donald Trump, sin alterar su postura.

La principal línea roja para Rusia sigue siendo el ingreso de Ucrania en la OTAN, una posibilidad que el Kremlin considera el detonante del conflicto iniciado en 2014.

Rusia no acepta que Kiev reciba garantías de seguridad

Moscú tampoco acepta que Kiev reciba garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 de la Alianza Atlántica. El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, recordó que “al hablar de garantías de seguridad, no podemos limitarnos sólo a Ucrania”, en referencia al compromiso de que la OTAN no se expanda hacia el espacio postsoviético, de acuerdo con EFE.

Otra de las propuestas europeas, el despliegue de tropas multinacionales en territorio ucraniano, también fue rechazada. Rusia advirtió que dichas fuerzas serían un “objetivo legítimo”. “No aceptaremos en ningún caso la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania”, afirmó el viceministro Serguéi Riabkov en una entrevista citada por EFE.

El Kremlin mantiene además su dogma de “paz por territorios”, exigiendo la retirada ucraniana del Donbás como condición para un alto el fuego. A esto se suma el rechazo absoluto a discutir reparaciones financiadas con activos rusos congelados en la Unión Europea.

Finalmente, Moscú descartó una tregua navideña propuesta por Alemania y apoyada por Kiev. “Queremos paz, no una tregua que permita prepararse para continuar la guerra”, subrayó el portavoz presidencial Dmitri Peskov. La postura rusa deja claro que, sin concesiones a sus demandas, el conflicto podría prolongarse hasta 2026.

