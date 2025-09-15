Durante una rueda de prensa conjunta en Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, destacó la colaboración estrecha entre Israel y Estados Unidos para enfrentar lo que calificó como “increíbles mentiras” y la presión de gobiernos considerados débiles.

Según informó EFE, Netanyahu aseguró que estas administraciones “se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas”, mientras su país se mantiene firme en la defensa de su seguridad y soberanía.

Visita de Marco Rubio a Israel

La visita de dos días de Marco Rubio a Israel incluyó reuniones con autoridades locales y un encuentro clave con Netanyahu.

El primer ministro agradeció explícitamente la ayuda del presidente estadounidense, Donald Trump, en la lucha contra el grupo islamista Hamás, con el objetivo de impedir que Gaza se convierta en una amenaza para Israel. Asimismo, subrayó que la presencia de Rubio en Jerusalén envía “un mensaje claro de que Estados Unidos apoya a Israel”, reforzando la relación bilateral en materia de seguridad y diplomacia.

Netanyahu se refirió a la importancia del respaldo de Estados Unidos

Netanyahu enfatizó la importancia del respaldo estadounidense frente al terrorismo y al antisemitismo global. “Nos apoyamos frente al terrorismo, frente a las increíbles mentiras, casi diría mentiras medievales, dirigidas contra nosotros, el creciente antisemitismo mundial y los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas”, señaló el mandatario, según reportó EFE.

El primer ministro israelí también expresó su agradecimiento a Rubio por su postura en defensa del derecho de Israel a protegerse y por oponerse a los esfuerzos de aislar o demonizar al país.

Este encuentro refuerza la coordinación política y estratégica entre ambos gobiernos y refleja la intención de Israel y Estados Unidos de mantenerse alineados ante los desafíos regionales, consolidando una relación diplomática que, según Netanyahu, es fundamental para la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio.

