Artista Roberta Flack pierde la motricidad

La artista estadounidense obtuvo el Grammy a la Canción del Año, en 1973, por su emblemático tema Killing me softly with his song. Foto: Cortesía.

EFE

La cantante afroamericana Roberta Flack ha sido diagnosticada con la enfermedad de Lou Gehrug (ELA), lo que le impide continuar cantando, según informó su representante Suzanne Koga.

La enfermedad “ha hecho imposible” que la intérprete de Killing me softly with his song, de 85 años, pueda cantar y también difícil que pueda hablar, según indicó Koga en un comunicado. También conocida como esclerosis lateral amiotrófica (ELA en inglés), la Lou Gehrig es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas (neuronas) que están en el cerebro y la médula espinal.

“Pero se necesitará mucho más que ELA para silenciar este ícono”, afirmó la representante, que explicó que Flack “planea mantenerse activa en sus actividades musicales y creativas” a través de su fundación homónima y otras vías.

El anuncio de la enfermedad de la artista se conoce antes del estreno de ‘Roberta’, un documental dirigido por Antonino Dambrosio que se presentará este jueves en el festival de cine DOCNYC. Se prevé que ese largometraje vaya luego a la televisión estadounidense, el 24 de enero, como parte de la serie ‘American masters’ del canal público PBS.

Las canciones de Roberta Flack atraviesan un amplio espectro musical, desde el pop al soul y el folk hasta el jazz.

Ganó el Grammy a la canción del año en 1973 por Killing me softly with his song, y también por The first time I ever saw your face, que la catapultó al estrellato luego que Clint Eastwood la usara como banda sonora para una escena de amor en su película de 1971 ‘Play Misty for Me’, recuerda la cadena ABC.

¿Qué es la ELA?

El portal Medline recuerda que la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.

Uno en 10 casos de ELA se debe a un defecto genético. La causa se desconoce en la mayoría del resto de los casos.

Las neuronas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo.

La afección empeora lentamente. Cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar.

Los síntomas generalmente no se presentan sino hasta después de los 50 años, pero pueden empezar en personas más jóvenes. Las personas que padecen esta afección tienen una pérdida de la fuerza muscular y la coordinación que con el tiempo empeora.

La debilidad puede afectar primero los brazos o las piernas, o la capacidad de respirar o deglutir. No se conoce una cura para ELA. Hay dos medicamentos disponibles que ayudan a frenar el progreso de los síntomas y a vivir un poco más: Riluzol y Edaravon.

