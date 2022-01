Alertan riesgo de riadas de barro en zona de erupción del volcán La Palma

La cantidad de ceniza emitida por el volcán de la isla española de La Palma, el régimen de lluvias de la zona y las pendientes de su dorsal aumentan el riesgo de que se produzcan riadas de barro, por lo que científicos y autoridades han identificado mediante un modelo informático pionero en España unos 30 puntos que podrían sufrir una inundación.

El fin de la emisión de piroclastos y otros productos volcánicos tras la erupción que se prolongó 85 días en La Palma no supone el cese de los peligros asociados a ese fenómeno natural, y ahora es cuando quedan tres riesgos: la emisión de gases, la temperatura y la estabilidad de las coladas y los flujos hiperconcentrados.

El profesor de investigación del Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) Andrés Díez explica que estos flujos hiperconcentrados se denominan “lahares” en las zonas volcánicas y están formados por agua muy cargada de ceniza y depósitos piroclásticos del volcán.

