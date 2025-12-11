En medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y el Gobierno de Nicolás Maduro por el despliegue militar sin precedentes en el mar Caribe, nuevas revelaciones encendieron el debate internacional, de acuerdo con Semana.

Reuniones entre embajador de Venezuela y Alexander Lukashenko

Semana indica que Reuters informó sobre dos reuniones secretas entre el embajador de Venezuela en Rusia, Jesús Rafael Salazar Velázquez, y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en un lapso de apenas 17 días.

El hecho ocurre en medio de crecientes rumores sobre una posible salida del mandatario venezolano del país. Según destacó Semana, estos encuentros despertaron interrogantes sobre el rol de Minsk en la crisis venezolana.

La agencia estatal bielorrusa Belta confirmó que el primer encuentro se produjo el 25 de noviembre en Moscú. Durante esa reunión, Lukashenko aseguró que Maduro tenía “las puertas de Bielorrusia siempre abiertas” y expresó que había llegado el momento oportuno para una visita oficial del líder venezolano.

Respaldo político de Bielorrusia a Maduro

Este gesto fue interpretado por observadores internacionales como un mensaje de respaldo político, reportó Semana.

Posteriormente, Belta informó sobre un segundo encuentro entre Lukashenko y el diplomático Jesús Rafael Salazar Velázquez, lo que reforzó las sospechas de que ambos gobiernos estarían coordinando decisiones de alto nivel.

Lukashenko señaló que, tras resolver ciertos asuntos, se podría tomar una determinación “pertinente” relacionada con Maduro, e incluso sugirió que el presidente venezolano podría participar directamente en ese proceso, de acuerdo con declaraciones retomadas por Semana.

Mientras estas reuniones salían a la luz, Maduro exigió al Gobierno de Donald Trump detener el “intervencionismo” en Venezuela, luego de que Estados Unidos anunciara la incautación de un gran petrolero frente a la costa venezolana como parte del despliegue militar en el Caribe.

Washington sostiene que estas maniobras forman parte de una operación antinarcóticos, mientras Caracas afirma que buscan propiciar un “cambio de régimen” y controlar las reservas petroleras del país.

