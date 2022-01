Reportera fue atropellada durante transmisión en vivo y continúo con su informe

La periodista de WSAZ T en West Virginia (Estados Unidos) Tori Yorgey se convirtió en el centro de atención de las redes sociales después de que un vehículo la impactara en plena transmisión en vivo y continuara con su informe pese al golpe que la arrojo al suelo.

Yorgey reportaba el miércoles 19 de enero del 2022 acerca de la ruptura de una tubería de agua cuando un vehículo la golpeó de espaldas y la arrojo contra la cámara para después dejarla en el piso.

“¡Oh Dios mío! Me acaba de atropellar un coche, pero estoy bien. Acabo de ser atropellada por un automóvil, pero estoy bien, Tim”, dijo de inmediato la reportera a Tim Irr, presentador del medio local WSAZ T.

West Virginia TV reporter @toriyorgeytv gets hit by a car but finishes her shot.



Total badass



pic.twitter.com/n7VYD69Nzo