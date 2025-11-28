La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, confirmó, este viernes, 28 de noviembre de 2025 que el Ejército de Estados Unidos está instalando un nuevo radar en el país, próximo a la costa de Venezuela.

Radar en Trinidad y Tobago busca monitorear el Caribe

Este radar tiene como objetivo monitorear actividades en la región, mientras las tropas estadounidenses continúan colaborando en la modernización del aeropuerto local, de acuerdo con EFE.

La instalación se ubica próxima a la costa de Venezuela y busca vigilar actividades tanto dentro como fuera del país. Según las declaraciones de Persad-Bissessar, publicadas por medios locales, esta medida responde a la creciente preocupación por la seguridad regional.

La primera ministra también enfatizó que las tropas estadounidenses siguen presentes en el país y han trabajado en la modernización del Aeropuerto Internacional ANR Robinson y en la vigilancia de Tobago. Esto ocurre a pesar de que el miércoles anterior afirmó que los marines ya se habían marchado, indica EFE.

Ejercicios de entrenamiento en Trinidad y Tobago

La confirmación de Persad-Bissessar se produjo tras informes ciudadanos sobre avistamientos de marines estadounidenses en un hotel popular de Tobago y el aterrizaje de aeronaves militares en el aeropuerto local, detectados por plataformas de seguimiento de vuelos.

Entre el 16 y el 21 de noviembre, aproximadamente 350 efectivos de la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina llevaron a cabo ejercicios de entrenamiento conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago.

