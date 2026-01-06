¿Quién es Barry Pollack?, el abogado de Nicolás Maduro

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El abogado de Nicolás Maduro, quien se declaró el lunes, 5 de enero de 2026, inocente de cargos por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, es Barry Pollack.

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Barry Pollack forma parte de la defensa de Julian Assange

Es un letrado estadounidense de alto perfil conocido internacionalmente por haber formado parte de la defensa de Julian Assange en el caso WikiLeaks, informó EFE.

Pollack se presentó como abogado defensor en la primera audiencia celebrada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita el proceso iniciado por el Gobierno de Estados Unidos contra Maduro. Esto en medio de una fuerte atención mediática tras la captura del mandatario el pasado 3 de enero y su posterior traslado al país norteamericano, según EFE.

Durante la audiencia, el abogado señaló que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza”, aunque cuestionó la legalidad del operativo que permitió la detención de su cliente.

Pollack afirmó que se trató de una “abducción militar” y sostuvo que Maduro, en su calidad de jefe de un Estado soberano, tendría derecho a privilegios derivados de su cargo, de acuerdo con declaraciones recogidas por PBS y citadas por EFE.

Barry Pollack cuenta con más de tres décadas de experiencia en litigios penales

Barry Pollack cuenta con más de tres décadas de experiencia en litigios penales y civiles complejos. En su trayectoria destaca su participación en el acuerdo de culpabilidad que permitió la liberación de Julian Assange, acusado de espionaje por la publicación de documentos clasificados a través de WikiLeaks.

Además, su firma, Harris St. Laurent & Wechsler, resalta otras defensas exitosas, como la exoneración de un exejecutivo del conglomerado energético Enron y la absolución de Martin Tankleff, condenado erróneamente por el asesinato de sus padres cuando tenía 17 años.

Pollack ha sido presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales y suele asumir casos vinculados a delitos financieros, corrupción, crimen organizado y seguridad nacional.

En paralelo, la esposa de Maduro, Cilia Flores, cuenta con una defensa distinta. Su abogado es Mark Donnelly, exfuncionario del Departamento de Justicia y cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly, quien ha participado en investigaciones de alto perfil, incluido el juicio político contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

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Con información de EFE