¿Qué es el ‘pizzómetro’, la teoría que resurgió el día de la captura de Nicolás Maduro?

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y una oleada inusual de pedidos de pizza en ese país coincidieron en el tiempo y reactivaron una teoría conocida en círculos de análisis informal: el llamado Pizzómetro el pasado 3 y 4 de enero de 2026.

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Un aumento de pedidos cerca de centros de poder por la captura de Nicolás Maduro

Mientras se desarrollaba la operación militar que culminó con la detención del presidente venezolano, usuarios en redes sociales comenzaron a notar un aumento atípico en la actividad de pizzerías ubicadas cerca de edificios clave del gobierno estadounidense. La coincidencia reabrió el debate sobre si estos patrones de consumo pueden funcionar como señales indirectas de momentos de alta tensión política o militar.

La noche del viernes, un usuario de X difundió capturas de Google Maps que mostraban locales de pizza con niveles de demanda superiores a lo habitual.

Entre ellos, un establecimiento de Pizzato Pizza cercano al Pentágono aparecía saturado alrededor de las 18:00 hora local. Situaciones similares se registraron en zonas próximas a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa.

The closest pizzeria to the Pentagon, Nighthawk Brewery & Pizza, continues to report above average traffic.



Extreme Pizza (2nd closest) is also above average



The closest Papa Johns reports above average traffic



Freddies Beach Bar however also has high traffic



As of 7:18pmET pic.twitter.com/4or4OcgIE7 — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 5, 2026

El fenómeno también se observó en cadenas como Papa John’s. Según el mensaje que se viralizó en redes, algunos locales cercanos a sedes gubernamentales habrían incrementado sus pedidos hasta en un 770%.

Estas cifras, difundidas por usuarios, impulsaron nuevamente el uso del término Pizzómetro como una forma informal de medir contextos de alerta.

Un concepto con antecedentes históricos

El origen de esta teoría se remonta a la Guerra Fría, cuando servicios de inteligencia buscaban señales indirectas para medir niveles de alerta militar en Estados Unidos. Décadas después, la observación dejó de ser anecdótica y pasó a apoyarse en herramientas digitales que muestran afluencia en tiempo real en comercios cercanos a edificios estratégicos.

Pentagon’s Domino’s Pizzómetro is off the charts rn pic.twitter.com/8PhIiZYgoJ — BowTiedMara (@BowTiedMara) August 4, 2024

Un aumento repentino se interpretaba como una señal de que funcionarios y analistas permanecían en sus oficinas ante una posible crisis internacional. A este método se lo conocía como “Pizzint”.

Registros informales señalan que comportamientos parecidos se detectaron en otros episodios de tensión global, como la invasión de Kuwait o la Guerra de Irak. En esos casos, la pizza —un elemento cotidiano— fue vista como un indicador indirecto de jornadas extendidas de trabajo en centros de decisión.

La coincidencia entre el incremento de pedidos y la captura de Nicolás Maduro volvió a colocar al Pizzómetro en la conversación pública, sin que exista evidencia oficial que confirme su validez como herramienta de análisis, pero sí como un fenómeno recurrente que reaparece en momentos de alta tensión internacional.

Información extra: Nicolás Maduro

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