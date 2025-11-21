Prisión para autor intelectual del crimen del alcalde de Uruapan en México

Un presunto autor intelectual del asesinato del alcalde mexicano Carlos Manzo, identificado como Jorge Antonio ‘N’, alias El Licenciado, fue ingresado este viernes, 21 de noviembre de 2025, al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México (centro del país), tras su detención en Michoacán (oeste).

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El autor intelectual del crimen llegó al penal de El Altiplano

El acusado llegó al centro penitenciario alrededor de las 05:00 de este viernes, 21 de noviembre de 2025, después de ser trasladado desde la cárcel de Mil Cumbres bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Según un comunicado difundido por la Fiscalía de Michoacán y citado por EFE, el detenido enfrentará cargos por homicidio calificado y lesiones, relacionados con el asesinato del presidente municipal de Uruapan el pasado 1 de noviembre.

Manzo fue atacado durante un evento público por el Día de Muertos, un crimen que desató indignación en el país y aumentó la presión sobre las autoridades para frenar la violencia del crimen organizado.

Las investigaciones indican que al menos tres hombres participaron directamente en la agresión: uno murió abatido en el lugar y los otros dos fueron hallados sin vida días después.

La Fiscalía estatal afirmó que los autores intelectuales coordinaron minuciosamente la operación criminal, dando instrucciones específicas sobre los movimientos del alcalde, las rutas utilizadas y el momento de la agresión.

La detención se produjo en Morelia, México

En este contexto, la detención de El Licenciado se produjo en Morelia, capital de Michoacán, como parte de las líneas de investigación que apuntan a una estructura más amplia detrás del ataque.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el miércoles que el asesinato de Manzo está vinculado a un grupo delictivo local relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Añadió que Grecia Quiroz, viuda del alcalde y actual presidenta municipal de Uruapan, recibe protección del Ejército, mientras las Fuerzas Armadas mantienen un despliegue en la región para reforzar la seguridad.

Estas acciones buscan contener la escalada de violencia que afecta a Michoacán y otras zonas del país, donde operan diversas organizaciones criminales.

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Con información de EFE