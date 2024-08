El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, abofeteó a un niño que no le besó la mano durante un evento público, de acuerdo con el portal digital milenio.com.

El hecho ocurrió frente a cámaras de medios internacionales, por lo que la polémica no se hizo esperar. El político turco estuvo al frente de una ceremonia de entrega de viviendas en la provincia Rize. Es una ciudad costera y un distrito del mar Negro situada al noreste de Turquía.

De acuerdo con el portal milenio.com, al final del discurso de Erdogan dos niños subieron al escenario y se acercaron a él. En el video publicado en redes sociales se observa al mandatario turco extender la mano frente al rostro del niño, quien parece confundido, no sabe qué hacer en ese momento.

Erdogan da un golpe en la mejilla

Lo que el presidente Erdogan quería era un beso en el dorsal de la mano, una muestra de respeto dentro de la tradición turca. Sin embargo, al no recibirlo reprendió al menor con un golpe en la mejilla.

Abofeteó a su nieto

No es la primera vez que Erdogan agrede a menores de edad. Tan solo el año pasado fue captado cacheteando a su nieto. Frente a ello, aseguró que lo había “acariciado”, según señala The Times of India.