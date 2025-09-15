El mandatario sirio Ahmad al-Shara’ se prepara para una visita histórica a Estados Unidos, donde participará en los trabajos de la 80ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas entre el 22 y el 30 de septiembre de 2025.

Según informó el portal Tesaa World, el presidente estará acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores y Expatriados, As’ad Hasan al-Shaybani, y por el nuevo representante sirio ante la ONU, Ibrahim al-Alibi, además de una delegación diplomática de alto nivel. Esta es la primera visita de un jefe de Estado sirio a territorio estadounidense en seis décadas.

El viaje marcará también la primera presencia presidencial de Siria en una Asamblea General desde 1967. La visita, que se extenderá del 21 al 25 de septiembre, incluirá el discurso de al-Shara’ ante el pleno de Naciones Unidas el día 24.

Reunión Bilateral entre Ahmad al-Shara’ y Donald Trump

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por Tesaa World, se prevé además una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump y un encuentro con el mandatario turco Recep Tayyip Erdoğan en la llamada “Casa Turca” de Nueva York.

Las autoridades diplomáticas describen esta participación como un “punto de inflexión histórico” en las relaciones internacionales de Siria, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024.

Señalaron que existen esfuerzos conjuntos de países como Arabia Saudita y Turquía para respaldar la inserción diplomática del nuevo Gobierno sirio en el marco multilateral.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió una exención a la delegación siria de las restricciones de viaje que pesaban sobre el país desde hace más de una década, lo que facilitó el otorgamiento de la visa a al-Shara’.

Durante su estancia en Nueva York, el presidente sirio y su canciller participarán en varios encuentros bilaterales y foros multilaterales. La agenda de la Asamblea incluye espacios dedicados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos la Plataforma de Medios y el Rincón de los Objetivos, actividades que reunirán a líderes, sociedad civil y organismos internacionales.

La sesión se celebrará bajo el lema: “Trabajando juntos logramos mejores resultados: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”. Naciones Unidas confirmó que todas las actividades serán transmitidas en vivo por su canal oficial.

