El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió este jueves 11 de septiembre de 2025 un decreto ejecutivo en el que rechaza y condena la influencia de las organizaciones Hamás y Hezbolá en Ecuador. El documento oficial señala que ambas agrupaciones mantienen vínculos con actos terroristas y advierte sobre eventuales ataques que puedan registrarse en territorio nacional.

Más noticias

El decreto ejecutivo firmado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, establece que el Centro Nacional de Inteligencia será el encargado de ejecutar la medida, en coordinación con las instituciones y entidades competentes del país, y con la eventual colaboración de organismos de inteligencia extranjeros si se considera necesario.

Noboa busca prevenir ataques de Hamás y Hezbolá

La acción busca prevenir cualquier influencia o ataque que estas organizaciones pudieran planear en Ecuador.

El documento presidencial señala que en mayo pasado el entonces Centro de Inteligencia Estratégica remitió un informe a la Presidencia advirtiendo sobre la posible incidencia de Hamás y Hezbolá en América del Sur y específicamente en Ecuador.

Asimismo, el pasado 5 de septiembre, la Cancillería ecuatoriana envió informes técnico-políticos y jurídicos para sustentar la identificación de estas agrupaciones como organizaciones terroristas.

Hamás y Hezbolá son reconocidas como organizaciones terroristas por varios países, entre ellos Estados Unidos e Israel. La Secretaría de Estados de los Estados Unidos de América formalizó esta calificación el 17 de mayo de 2021. La medida de Ecuador busca alinearse con estándares internacionales y fortalecer la seguridad nacional ante riesgos de influencia externa.

Embajada ecuatoriana emitió recomendaciones

La emisión del decreto se produce pocos días después del ataque israelí contra líderes de Hamás en Doha, Catar, y motivó que la Embajada ecuatoriana en ese país emitiera recomendaciones para los ciudadanos residentes, instándolos a seguir las instrucciones oficiales del gobierno catarí.

Con esta acción, el Gobierno ecuatoriano busca prevenir cualquier amenaza potencial, reforzar la coordinación de inteligencia y dejar en claro su rechazo a la actividad de grupos terroristas en su territorio.

Con información de EFE