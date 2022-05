Alberto Fernández dice que siente ‘profundo asco’ por violencia de género

Alberto Fernández, presidente de Argentina. Foto: EFE

Redacción Elcomercio.com

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este viernes 20 de mayo que siente “un profundo asco” por los escándalos de violencia de género y abuso sexual que, a su juicio, ya no se toleran en el mundo, y que en su país tienen en centro de debate al delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa.

Aunque el jefe de Estado no mencionó al jugador de Boca, celebró que haya un cambio cultural para rechazar manifestaciones de sometimiento a mujeres.

“El mundo ya no tolera este tipo de cosas. Hay un cambio cultural que ha dado el mundo, gracias a Dios. Asco me da, me da un profundo asco. Esto no debería ser tema de debate, deberíamos estar de acuerdo en que esto no debería existir”, dijo el gobernante en diálogo con Radio Con Vos.

“No puede ser que en el siglo XXI esto pase y, cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima. La sociedad argentina no pude soportar más conductas de esta naturaleza, no las puede tolerar, no las puede soportar más”, dijo Fernández.

Agregó que su respuesta “vale para todos los casos” y no solo para el del futbolista colombiano.

Villa afronta una denuncia por abuso sexual agravado que avanza en el plano judicial, un escándalo que también ha provocado un contundente pronunciamiento de Adriana Bravo, presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca Juniors y vicepresidenta tercera del club.

Este viernes era esperada la declaración de la ginecóloga que habría revisado a la mujer que denunció haber sido violada por Villa, pero la médica alegó problemas de salud y su declaración fue pospuesta.

La vicepresidenta tercera de Boca Juniors y encargada del Departamento de Inclusión e Igualdad del club, emitió a través de sus redes sociales un comunicado que no fue replicado, compartido ni publicado por Boca Juniors.

En el texto se asegura que “el Club Atlético Boca Juniors ha suministrado a la Justicia toda la documentación solicitada”.

“Mediante la labor que ejercemos a diario, buscamos erradicar estas conductas y seremos consecuentes con ello”, dice el comunicado.

Totalmente Conmovida

Villa, de 26 años, fue denunciado el 13 de mayo por hechos que, según la denunciante, ocurrieron el 26 de junio de 2021.

“Ella estaba totalmente conmovida, en un estado de shock y no pudo hacer más que irse y mantener el secreto. Recién ahora pudo comenzar a contarlo a familiares que la contuvieron para que ella se anime a instar la acción. Las pruebas son contundentes”, dijo ese día Roberto Castillo, abogado de la denunciante.

El colombiano también es investigado por “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en concurso real con amenazas coactivas” tras una denuncia de quien por entonces era su pareja, que divulgó fotos en las que se la ve aparentemente ensangrentada y golpeada.

En los últimos días Villa fue defendido públicamente por el vicepresidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme, quien aseguró que solo tienen “palabras de agradecimiento” hacia el jugador, a quien consideró “un gran profesional”.

“Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”, sostuvo el máximo ídolo de la historia de Boca Juniors.

Este jueves 19 de mayo, Villa, en su cumpleaños número 26 fue saludado por el club a través de las redes sociales, causando el malestar de la mayoría de los hinchas, que criticaron la publicación.

Villa es una pieza fundamental de Boca Juniors, fue titular en los últimos partidos y lo será este domingo 22 de mayo ante Tigre en la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.