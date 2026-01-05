El precio del petróleo y sube levemente tras intervención de EE.UU. en Venezuela

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Los precios internacionales del petróleo cambiaron de tendencia este lunes 5 de enero del 2026 y registraron ligeras subidas, luego de una jornada marcada por la volatilidad. El giro se produjo tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la confirmación de la OPEP+ de que mantendrá sin cambios su nivel de producción al menos hasta abril.

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El Brent y el WTI registran leves avances

Según datos de Bloomberg recopilados por la agencia EFE, a las 13:00 (12:00 GMT) el barril de Brent, crudo de referencia en Europa, subía un 0,43 % y superaba los 61 dólares. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), referente para Ecuador, avanzaba un 0,49 % y se ubicaba en torno a los 57,6 dólares por barril.

Durante las primeras horas de la sesión, los precios del crudo habían mostrado avances, pero luego se desinflaron y entraron en terreno negativo. En la parte final de la jornada, retomaron una senda moderadamente alcista, reflejando la cautela y la indecisión que domina al mercado petrolero.

Analistas anticipan volatilidad, pero descartan cambios estructurales

Para el analista senior de mercados de eToro, Javier Molina, la intervención de Estados Unidos en Venezuela puede generar “movimientos tácticos y repuntes de volatilidad” en el corto plazo. Sin embargo, considera que este tipo de episodios “rara vez altera la tendencia estructural de los activos de riesgo”, según EFE.

En esa misma línea, el director de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, Raphaël Thuin, sostuvo que el impacto económico global de Venezuela es “limitado” y descartó afectaciones relevantes a las perspectivas de largo plazo de los mercados financieros.

EE.UU. apunta a facilitar la salida de petróleo venezolano

No obstante, Thuin sí anticipa posibles “catalizadores positivos” para el mercado petrolero, debido al interés de la administración estadounidense en facilitar la salida de más crudo venezolano hacia los mercados internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo 4 de enero que su Gobierno busca “acceso total” a los recursos naturales de Venezuela, en particular al petróleo, como parte de un proceso de reconstrucción económica del país.

Riesgos logísticos y límites productivos en Venezuela

El economista y fundador de Fortuna SFP, José Manuel Marín Cebrián, advirtió que el mayor riesgo para una rápida recuperación de la oferta venezolana es un posible “colapso logístico”, derivado de años de sanciones, deterioro institucional e infraestructuras obsoletas.

Los analistas de Banca March coincidieron en que el impacto en el precio del petróleo será “mínimo” en el corto plazo, ya que la capacidad de recuperación de la producción venezolana es “muy limitada” y requerirá inversiones elevadas.

OPEP+ mantiene su estrategia pese al escenario geopolítico

Horas antes, la OPEP+ confirmó que mantendrá estable su nivel de producción al menos hasta abril de 2026, sin reaccionar a los recientes acontecimientos en Venezuela. La decisión se adoptó en una teleconferencia entre ministros de Energía de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Estos países habían aplicado recortes voluntarios desde 2023 para sostener los precios. Sin embargo, desde abril de 2025 comenzaron a revertirlos gradualmente, con un aumento acumulado de 2,9 millones de barriles diarios, equivalente al 2,8 % de la producción mundial.

Con información de EFE.

Información externa: OPEP

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