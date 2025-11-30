Kirill Tereshin, fisicoculturista ruso de 29 años, conocido mundialmente como el “Popeye ruso”, atraviesa una de sus crisis de salud más graves. Los médicos que lo atienden en Moscú advierten que la infección profunda que afecta sus brazos puede terminar en una amputación si no se logra frenar la necrosis que avanzó durante años.

‘Popeye ruso’ regresa a la atención pública

La historia de Tereshin volvió a ocupar titulares esta semana debido al deterioro acelerado asociado a su uso prolongado de Synthol. La situación médica requiere ahora un equipo integrado por cirujanos vasculares, plásticos y reconstructivos para intentar detener la infección.

El deportista ganó notoriedad internacional en 2017, cuando compartió imágenes de sus bíceps con un tamaño inusual. Según la revista Men’s Health, ese volumen se originó por la inyección de aceite, vaselina y otros componentes de la fórmula Synthol. Con el tiempo, Tereshin reconoció que los músculos “explotaron” y se abrió un orificio en una zona ya comprometida por necrosis.

Infección profunda y un riesgo extremo

Especialistas citados por Men’s Health alertaron que la infección alcanzó estructuras internas del brazo y que las opciones reconstructivas, como los injertos de piel, solo serán posibles cuando el equipo médico controle el foco infeccioso. En 2019 sometieron a Tereshin a una intervención para retirar tejido dañado, pero la fibrosis progresiva continuó avanzando.

El fisicoculturista admitió públicamente la gravedad de su estado y expresó arrepentimiento por las decisiones que tomó en busca de volumen muscular rápido.

Intentos deportivos y lesiones acumuladas

La exposición mediática de Tereshin aumentó con su breve paso por las artes marciales mixtas.

En septiembre de 2021, durante su debut, sufrió un desgarro interno en el bíceps izquierdo después de lanzar golpes a su rival. También participó en peleas de bofetadas y en un combate informal contra el bloguero y luchador Oleg Mongol, donde fue noqueado en el primer asalto.

Años de intervenciones y daños progresivos

Desde los 20 años, Tereshin buscó resultados inmediatos mediante inyecciones de aceite, lidocaína y alcohol para aumentar el volumen de sus brazos. Ese procedimiento lo llevó a múltiples cirugías destinadas a retirar tejido muerto y depósitos de grasa para evitar amputaciones.

En esta ocasión, los médicos advierten que el riesgo es más alto que en episodios anteriores debido a la magnitud de la necrosis.

