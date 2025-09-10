El primer ministro polaco Donald Tusk informó ante el Parlamento que durante la madrugada del, 10 de septiembre de 2025, se registraron 19 incursiones aéreas de drones rusos, de los cuales tres fueron derribados, el último a las 06:45.

Subrayó que esta decisión es “solo el principio” y que espera un amplio respaldo de los socios de la Alianza Atlántica frente a lo que calificó como una “confrontación declarada por Rusia contra el mundo libre”. Según destacó, la invocación del Artículo 4 responde a una amenaza directa a la seguridad e integridad territorial de Polonia, reportó la agencia EFE.

Los drones ingresaron desde Bielorrusia

El mandatario polaco remarcó que, a diferencia de episodios anteriores, por primera vez los drones no ingresaron desde Ucrania sino desde Bielorrusia, lo que atribuyó a un cambio cualitativo en la ofensiva rusa.

A su juicio, las incursiones no pueden explicarse como errores o pequeñas provocaciones, sino como una acción deliberada de Moscú. Agregó que “no hay motivos para afirmar que el país esté en estado de guerra”, pero advirtió que esta situación es “incomparablemente más peligrosa” que las registradas anteriormente.

En paralelo, el presidente polaco, Karol Nawrocki, definió el episodio como un “momento sin precedentes” en la historia reciente de la OTAN y del propio país. Resaltó que la invocación del Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte abre la posibilidad de consultas inmediatas entre los aliados, en un contexto de creciente tensión en Europa del Este.

Varsovia considera el ataque como una provocación

Polonia considera que el incidente constituye una provocación de gran envergadura, mientras que los países de la Alianza han sido convocados a evaluar medidas conjuntas de seguridad.

La decisión de Varsovia se enmarca en un escenario en el que Rusia intensifica sus ataques con drones contra Ucrania y sus alrededores. Para Tusk, los hechos refuerzan la necesidad de mantener la unidad occidental y de reforzar las capacidades defensivas de Polonia ante lo que calificó como “una escalada planificada” desde Moscú.

En sus palabras, el apoyo internacional será determinante para disuadir futuras agresiones y garantizar la estabilidad de la región, señalaron reportes citados por EFE.

