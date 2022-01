Estrelló su avión y casi lo arrolla un tren; Piloto se salvó dos veces en segundos

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por su sigla en inglés) rescataron a un piloto que se había estrellado con su avioneta sobre una línea de ferrocarril segundos antes de que un tren de pasajeros arrollara su aeronave.

El incidente ocurrió este domingo en Pacoima, un área al noroeste de Los Ángeles, cuando una pequeña aeronave se estrelló justo sobre el ferrocarril cerca al Aeropuerto Whiteman.

Agentes del LAPD de la estación de Foothill, que se encuentra a poca distancia de donde ocurrió el accidente, atendieron la emergencia.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo