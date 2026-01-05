El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este lunes 5 de enero de 2026 una advertencia directa al Gobierno de Estados Unidos. Dijo que, si la situación lo exige, volvería a tomar las armas para defender la soberanía de su país. El mandatario reaccionó así a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien calificó como una “amenaza ilegítima”.

Petro difundió su postura en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X. Allí recordó su pasado en la clandestinidad y aseguró que, aunque no es militar, conoce la guerra. Señaló que juró no volver a empuñar un arma tras el acuerdo de paz de 1989, pero afirmó que estaría dispuesto a hacerlo nuevamente “por la patria”.

Cruce de declaraciones entre Petro y Trump

El presidente colombiano formó parte en su juventud del movimiento guerrillero M-19. Ese grupo se desmovilizó en 1990 luego de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente Virgilio Barco. Petro hizo referencia a ese pasado para explicar el alcance de sus palabras y el peso simbólico de su advertencia.

Las declaraciones surgieron después de comentarios realizados por Donald Trump el domingo pasado. A bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense afirmó ante periodistas que Colombia, al igual que Venezuela, “está muy enferma”. Además, señaló que el país está gobernado por “un hombre enfermo” al que acusó de fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos.

Trump fue más allá cuando le preguntaron si esas afirmaciones abrían la puerta a una posible operación estadounidense en Colombia, similar a la ejecutada en Venezuela. En ese caso, fuerzas de Estados Unidos detuvieron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron ante un juez en Nueva York. Trump respondió: “a mí me suena bien eso”.

Defensa de su legitimidad y llamado a la fuerza pública

Petro rechazó de forma tajante las acusaciones. Dijo que no es ilegítimo ni narcotraficante. Afirmó que su único patrimonio es la casa familiar que aún paga con su salario como presidente. Añadió que sus extractos bancarios son públicos y que nadie ha demostrado que haya gastado más de lo que gana. “No soy codicioso”, subrayó.

El mandatario recordó que mantiene un enfrentamiento verbal con Trump desde que este inició su segundo periodo en la Casa Blanca, hace casi un año. En ese contexto, aseguró tener “una enorme confianza” en que el pueblo colombiano lo defenderá frente a cualquier intento externo.

Petro llamó a una movilización popular y dijo que la defensa debe darse mediante la toma del poder en todos los municipios del país. También envió un mensaje directo a la fuerza pública. Ordenó no disparar contra el pueblo y sí responder frente a un eventual invasor.

Según el Presidente colombiano, si Estados Unidos detiene al jefe de Estado, como ocurrió en Caracas tras bombardeos en varios puntos de Venezuela, enfrentará una reacción popular. Además, advirtió que cualquier comandante que prefiera la bandera de Estados Unidos sobre la de Colombia deberá retirarse de inmediato de la institución. Recordó que la Constitución obliga a la fuerza pública a defender la soberanía popular.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

