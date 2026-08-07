Petro dice adiós a la Presidencia de Colombia con un acto en la Casa de Nariño

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, abandonó este viernes, 7 de agosto de 2026, por última vez la Casa de Nariño, poniendo fin a su mandato de cuatro años en una ceremonia solemne previa a la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado.

EFE informó que el acto estuvo marcado por un homenaje militar y un mensaje de despedida en el que Petro agradeció el respaldo recibido durante su gestión.

Vestido de blanco y acompañado de su hija menor, Antonella, el mandatario descendió las escalinatas de la sede presidencial para dirigirse a la Plaza de Armas, donde recibió los honores finales.

“Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado”, expresó el presidente saliente ante integrantes de las Fuerzas Militares y miembros de su gabinete.

Carta de despedida y ausencia de un mensaje al país

Antes de abandonar la Casa de Nariño, Petro publicó en sus redes sociales un video en el que Antonella lee una carta dirigida al personal que trabajó en la Presidencia durante los últimos cuatro años. En el mensaje, la familia presidencial agradeció el apoyo recibido y destacó que “esto no es un adiós, es un hasta pronto”.

Según EFE, el mandatario optó por no ofrecer el tradicional discurso de despedida a la nación, una práctica habitual entre sus antecesores.

El acto también reflejó el ambiente de tensión política que rodea el cambio de Gobierno. Integrantes del Pacto Histórico continúan cuestionando el resultado electoral y denuncian presuntas irregularidades en los comicios que dieron como ganador a De la Espriella.

Transición marcada por la ruptura de tradiciones

La transición presidencial se desarrolló sin una reunión formal entre Petro y De la Espriella para coordinar el relevo en el poder. Además, el presidente entrante anunció que no utilizará la Casa de Nariño como sede de Gobierno y que la convertirá en un museo, mientras ejercerá sus funciones desde ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín.

De acuerdo con EFE, la ceremonia de investidura también rompe con la tradición al realizarse en la Arena USC de Cali y no en Bogotá. Asimismo, De la Espriella pronunciará su primer discurso como presidente en el Batallón Pichincha, donde estará acompañado por los altos mandos de las Fuerzas Militares.

Con información de EFE

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