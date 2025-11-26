Perú vive tensión tras el fallo que envía al expresidente Martín Vizcarra a prisión

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, recibió una sentencia de 14 años de prisión por cohecho y salió este miércoles 26 de noviembre de 2025 de la sala judicial en Lima detenido por agentes de la Policía Nacional, antes de ser entregado al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para iniciar su proceso de ingreso en prisión.

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Sentencia contra Martín Vizcarra en Lima

La lectura del fallo tomó cuatro horas. Vizcarra se levantó, se ajustó la chaqueta del terno y saludó a las cámaras que cubrieron la audiencia. Luego, agentes policiales lo escoltaron hacia los trámites previos a su reclusión.

Por su condición de exmandatario debe quedar interno en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, donde también cumplen condena Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Sobornos que originaron la condena

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional estableció que Vizcarra recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700 000 dólares) cuando fue gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.

El tribunal consideró probado que propuso y recibió un millón de soles de Obrainsa para adjudicar el proyecto de irrigación Lomas de Ilo en 2013 y 1,3 millones de soles de Iccgsa para el mejoramiento del Hospital de Moquegua.

Defensa de Vizcarra rechaza el fallo

El abogado Erwin Siccha calificó la sentencia como “arbitraria” y anunció que solicitarán su suspensión y presentarán una apelación ante la Corte Superior.

Afirmó que no existen pruebas sobre las reuniones que Vizcarra habría tenido en Lima con representantes de Obrainsa y aseguró que mostraron evidencias de su presencia en Moquegua.

También cuestionó que los cargos se basen en declaraciones de colaboradores eficaces.

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Protestas en los exteriores de la corte tras la condena

En los exteriores de la corte se concentraron simpatizantes de Vizcarra y de Perú Primero. Entre ellos estuvo Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, quien lo reemplazará como candidato presidencial para 2026.

Vizcarra pidió votar por él y calificó la sentencia como una “venganza” de sus rivales políticos que controlan el Congreso.

Próximos pasos en el caso Vizcarra

Vizcarra está bajo custodia del Inpe. Antes de su traslado a Barbadillo deberá completar exámenes médicos legales y trámites judiciales. La defensa insiste en revertir la sentencia y continuar con la disputa legal en segunda instancia.

Con información de EFE