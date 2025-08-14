La orden de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, dictada el 13 de agosto de 2025, colocó a Perú en una situación sin precedentes en la región: cuatro expresidentes encarcelados de manera simultánea. Vizcarra (2018-2020) se suma a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2016-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), todos privados de libertad por distintos casos de supuesta corrupción.

Más noticias

Vizcarra afronta un juicio por cohecho, acusado de haber recibido 2,3 millones de soles (cerca de 650 000 dólares) en sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua y posteriormente como ministro y vicepresidente. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión.

Aunque el Instituto Nacional Penitenciario no ha confirmado su destino, se especula que podría ir a la cárcel de Barbadillo, donde ya están recluidos Toledo, Humala y Castillo, y donde cumplió condena Alberto Fujimori.

Condenas y procesos abiertos a expresidentes de Perú

Toledo cumple una condena de 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos tras recibir sobornos millonarios de Odebrecht, y enfrenta un segundo juicio por transferencias ilícitas vinculadas a la empresa Ecoteva.

Humala fue sentenciado en primera instancia a 15 años de prisión por financiamiento irregular de sus campañas con fondos provenientes de Hugo Chávez y de Odebrecht, y tiene otro proceso por el Gasoducto Sur Peruano, en el que la Fiscalía pide 35 años de cárcel.

Castillo permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022, tras su intento de disolver el Congreso y evitar una moción de vacancia en su contra.

🇵🇪 Este es el delito por el que se investiga a Martín Vizcarra, expresidente de #Perú 👉https://t.co/Ox0X00TQEo pic.twitter.com/v98TamjyGU — El Comercio (@elcomerciocom) August 14, 2025

Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aunque no está detenido, continúa bajo investigación y tiene restricciones para salir del país.

Una crisis que erosiona la democracia

Para Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, la prisión simultánea de cuatro expresidentes “refleja la profundidad de la crisis política y el deterioro del sistema de pesos y contrapesos”, con un impacto directo en la democracia, tanto en su funcionamiento institucional como en la confianza ciudadana.

Señala que la debilidad crónica de los partidos, la personalización del poder y la captura de instituciones clave han facilitado que la corrupción escale a las más altas esferas.

Moscoso advierte que este escenario agudiza la desconfianza hacia las instituciones y abre la puerta a opciones antisistema o de voto de castigo en las elecciones de 2026. Añade que otros países deberían fortalecer partidos, garantizar la independencia judicial y blindar las instituciones contra la captura política, algo que, dice, Ecuador no está haciendo.

🇵🇪🚨ÚLTIMO: Perú es el pais con mas expresidentes presos de toda América latina.



La justicia ordenó 5 meses de prisión preventiva por corrupción contra Martín Vizcarra. Con él, ya son 6 expresidentes peruanos que han pasado por la cárcel. pic.twitter.com/ZYqAzlxEC6 — Francesca (@franmurielx) August 13, 2025

El patrón peruano no es un hecho aislado

Nicolás Castro, catedrático de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades de la UIDE, considera que la llegada de Vizcarra a la lista de expresidentes encarcelados “es más la confirmación de un patrón que un hecho aislado”.

A su juicio, la justicia peruana ha demostrado independencia, pero el sistema político sigue siendo incapaz de reinventarse.

Castro identifica tres factores que han permitido que la corrupción se repita: instituciones débiles y partidos efímeros creados solo para campañas; una cultura ciudadana que asume la corrupción como inevitable; y redes de poder político y económico que han operado desde el fujimorismo hasta el caso Lava Jato.

Camino a las elecciones de 2026 en Perú

Según Castro, la consecuencia más grave es la erosión de la confianza. Advierte que el voto de castigo podría favorecer a outsiders o propuestas populistas sin plan claro, como ocurrió con Castillo, aunque también existe la oportunidad de que surja un liderazgo con credibilidad real para impulsar reformas.

En su análisis, la lección para la región es que la lucha contra la corrupción no debe reducirse a encarcelar expresidentes. “La justicia espectacular puede dar sensación de avance, pero sin cambios estructurales el ciclo se repetirá”, afirma. En su visión, la cárcel termina siendo un epílogo y no una prevención.