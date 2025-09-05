El Congreso de Perú aprobó una moción que declara al Cártel de los Soles como organización terrorista y lo considera una amenaza externa para el país. La decisión se adoptó con 73 votos a favor tras un debate impulsado por la bancada Renovación Popular.

Perú se suma a otros países que decidieron sobre el Cártel de los Soles

La resolución sigue el camino de Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana, que ya habían clasificado a esta organización bajo la misma categoría. El Parlamento peruano señaló en un comunicado que el Cártel de los Soles es una estructura criminal vinculada al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, con nexos probados con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

El Legislativo citó información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que apunta a que el Cártel de los Soles entrega apoyo logístico y material a grupos delictivos. Menciona al Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Comando Vermelho. Estas organizaciones operan en varios países de la región.

El Canciller de Perú habla sobre el Cártel de los Soles

El canciller de Perú, Elmer Schialer indicó que el Cártel de los Soles financia actividades que generan terror y delincuencia transnacional. Mencionó como ejemplo los vínculos con el Tren de Aragua, considerado la mayor banda criminal de Venezuela. También, con el Comando Vermelho de Brasil. “Promueven la delincuencia organizada transnacional y deben ser enfrentadas con firmeza”, señaló.

Operaciones de Estados Unidos en el Caribe

La decisión en Perú ocurre después de que Estados Unidos desplegara más de 4 000 militares, incluidos 2 000 marines, junto con barcos, aviones y lanzamisiles en el Caribe.

El 2 de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio confirmó que fuerzas estadounidenses realizaron un ataque contra una embarcación con drogas procedente de Venezuela, que dejó 11 integrantes del Tren de Aragua muertos.

Con información de EFE

