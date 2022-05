Zelenski condecoró a perro ucraniano detector de explosivos

Un perro ayudó a descubrir más de 200 artefactos explosivos durante la invasión de Rusia a Ucrania. Por esta razón el el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, le otorgó una medalla este 9 de mayo del 2022.

El perrito se llama Patron, un Jack Russel Terrier que se ha vuelto un héroe nacional en territorio ucraniano. Según BBC News la ceremonia tuvo la asistencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau quien presenció que el presidente de Ucrania honró al animal por limpiar sus tierras de minas.

Zelensky durante el evento mencionó que Patron no solo ayudó a neutralizar explosivos, sino que también tiene la capacidad de enseñar a los niños reglas de seguridad en áreas amenazadas de minas.

Con tan solo dos años y medio el perrito ya ha sido honrado con una medalla por sus servicios en la guerra. Constantemente están publicando en las redes sociales los videos de la labor de Patron. Su servicio ha inspirado a que realicen artes en conmemoración al perrito.

Durante la ceremonia, el dueño de Patron, Myhailo Iliev, llevó al perro vestido con un chaleco, con el cual recibió sus medallas, según informó CBC News

Patron (Ukrainian for bullet) is a service dog from the State Emergency Service in Chernihiv, who already discovered more than 150 explosive devices. What a dog, what a hero! pic.twitter.com/5fQUrjzBZO