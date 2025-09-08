El peronismo surgió en la Argentina de los años 40, en medio de un contexto de convulsión social y política. En las últimas elecciones en Argentina, este 7 de septiembre de 2025, volvió a tomar protagonismo. Fuerza Patria, conformada por sectores de la oposición peronista al Gobierno de Javier Milei, ganó a la tienda oficial en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

La figura central, Juan Domingo Perón, ocupaba entonces cargos en el gobierno militar instaurado en 1943, dirigido primero por Pedro Pablo Ramírez y luego por Edelmiro Farrell. Desde allí, Perón impulsó una agenda enfocada en los derechos laborales y sociales, lo que le hizo merecedor del respaldo de sectores populares.

Más noticias

Peronismo y la historia de una corriente que perdura

Los trabajadores conocidos como ‘descamisados‘ fueron parte de la historia, luego de que, el 17 de octubre de 1945, tras de Perón, por parte del régimen al que pertenecía. Se juntaron y marcharon exigiendo la liberación del personaje político.

Ese episodio, justamente, es reconocido como el nacimiento del peronismo. Con ese impulso, Perón ganó las elecciones presidenciales de 1946 bajo el Partido Justicialista.

Más sobre el tema: Javier Milei obtiene una clara derrota y reconoce los resultados de las elecciones en Buenos Aires

Durante los dos primeros gobiernos, como recapitula la CNN, promovió una fuerte expansión de derechos laborales y sociales.

Eva Duarte, la esposa de Perón, jugó un papel clave al impulsar el voto femenino y programas de asistencia para los sectores más vulnerables del país.

Las banderas que ha proclamado el peronismo

El peronismo defiende tres banderas históricas: justicia social, soberanía política e independencia económica. Para sus seguidores, estos principios buscan evitar la exclusión social sin proponer una igualdad total como en modelos socialistas clásicos.

La figura de ‘Evita Perón‘ fue denominada como abanderada de los humildes. De hecho, hasta la actualidad es un simbolo de la conexión emocional del peronismo con los sectores populares.

Tras ser derrocado en 1955 y exiliado durante 18 años, Perón regresó y ganó las elecciones de 1973. Su muerte, en 1974, dejó a su tercera esposa, María Estela Martínez, también conocida como Isabel Perón, a cargo del país.

Ese periodo se dio en una sociedad convulsionada. Luego llegó el derrocamiento por otra dictadura militar, en 1976.

Desde la restauración democrática en 1983, el peronismo se ha adaptado. En esa línea, entre sus filas han estado presidentes.

Te recomendamos: