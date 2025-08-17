Pekín acogerá un espacio comercial y de servicios dedicado a robots humanoides que centralizó la venta, el mantenimiento y el suministro de repuestos de estas máquinas, en un momento de rápido desarrollo de este sector en el gigante asiático.

El recinto, ubicado en el parque industrial de robótica de Yizhuang, abrió sus puertas coincidiendo con la Conferencia Mundial de Robótica, que se realizó hasta el 12 de agosto de 2025, que también tendrá lugar en la capital china.

El local, el primero de su tipo en el gigante asiático, prestó servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la comercialización hasta la atención al cliente, en línea con el modelo inspirado en los concesionarios de automóviles.

¿Cuál es el objetivo de esta tienda especializada en robots humanoides?

El objetivo es “facilitar la conexión” entre fabricantes y usuarios finales mediante un punto único de atención, explicaron responsables del centro, citados por la prensa local.

Empresas chinas del sector de la robótica como UBTECH, Galaxea AI, Accelerate Evolution o AgiBot ya manifestaron su intención de operar en las instalaciones, según medios chinos.

En paralelo, la capital china reunió en la Conferencia Mundial de Robótica a más de 200 compañías nacionales y extranjeras dedicadas a la automatización, la inteligencia artificial y el desarrollo de agentes físicos inteligentes.

La organización prevé presentar dispositivos destinados a tareas de rescate, inspección industrial, asistencia médica o labores domésticas.

Robots humanoides

La exposición incluirá más de 1 500 equipos y contará con la presencia de medio centenar de fabricantes de robots humanoides de cuerpo completo, un formato de máquina que ganó visibilidad en los últimos años.

El encuentro, coorganizado por el Instituto Chino de Electrónica y la Organización Mundial de Cooperación en Robótica, contó con la participación de instituciones procedentes de más de 80 países, según la información oficial.

Tras dicho evento, entre el 15 y el 17 de agosto, la capital celebró los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025, una competición abierta a equipos de diversos países que pondrá a prueba los avances técnicos y las aplicaciones prácticas de estos autómatas.

El programa incluyó retos en disciplinas como fútbol, atletismo, gimnasia o escalada, diseñados para medir el rendimiento físico, la capacidad de percepción y el nivel de autonomía de las máquinas.

Estas citas se enmarcan en la apuesta china por la robótica, impulsada por los progresos en inteligencia artificial y por la estrategia gubernamental de reforzar la autosuficiencia tecnológica.

De acuerdo con la consultora TrendForce, el valor de producción de robots humanoides en China alcanzará unos 4 500 millones de yuanes (616 millones de dólares) en 2025.

