Redacción Elcomercio.com

Un pasajero que se movilizaba en un bus que cubría la ruta La Paz – Tarija, en Bolivia, notó que el conductor de la unidad y su copiloto se encontraban en estado etílico y no podían conducir adecuadamente. El hombre decidió manejar por su cuenta hasta llegar a su lugar de destino.

“Llegamos a Camargo y vimos que el chofer ya no podía (conducir), no estaba en su estado normal”, dijo Efraín Quispe al medio local Unitel el 22 de julio del 2021. El pasajeros dijo que tomó la iniciativa de reemplazar al chofer, pues veía que no podía manejar el automotor por el estado de ebriedad.

El pasajero contó que no tuvo problemas en manejar el medio de transporte debido a su previa experiencia en el manejo de vehículos pesados. Además dijo que lo hizo ante el apremio del resto de personas por llegar hasta Tarija.

Cuando Quispe y el resto de usuarios notaron que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol le exigieron que pare el recorrido. El hombre, señala Unitel, acató los pedidos y entregó las llaves del autobús sin oponer resistencia.

Canal: YouTube / Cuenta: Noticias Bolivisión

“Más bien estaba consciente de que ya no podía conducir. Conduje desde Camargo hasta la tranca (de Tarija)”, dijo el hombre que sobrellevó la situación.

Pese a que todos los pasajeros llegaron sin ningún inconveniente expresaron su malestar ante la negligencia del chofer de la unidad de transporte.

“Ellos siempre farrean en el trayecto”, dijo una pasajera. “Nosotros somos pasajeros, no somos carga“, reclamó otro ciudadano.

El conductor y su copiloto ahora son investigados por las autoridades.

Según el medio local en los últimos días se han registrado varios accidentes de tránsito en las vías de Bolivia. El más fatal ha sido el de un bus que se accidentó y dejó 35 víctimas mortales.