Parlamento de Venezuela arranca funciones bajo tensión, tras ataques de Estados Unidos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela inaugura este lunes, 5 de enero de 2026, el período legislativo 2026-2031, en un escenario marcado por la incertidumbre política tras los recientes ataques de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, informó EFE.

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Parlamento inicia funciones con mayoría chavista

El nuevo Parlamento inicia funciones con una mayoría chavista, el retorno de algunos sectores de la oposición y fuertes interrogantes sobre el rumbo institucional del país.

La sesión inaugural se desarrollará en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, donde serán juramentados el presidente del Parlamento y los demás integrantes de la junta directiva.

El acto se produce mientras gran parte de la población permanece a la expectativa de los próximos anuncios oficiales, luego de que la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, difundiera la noche del domingo su primer comunicado firmado como presidenta encargada, pese a no haber sido juramentada públicamente para asumir ese cargo.

En el mensaje, Rodríguez extendió una invitación al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, para avanzar en una “agenda de cooperación”, una señal que algunos analistas interpretan como un intento de reducir tensiones tras los acontecimientos de los últimos días. El pronunciamiento, sin embargo, no ha estado acompañado de mayores precisiones sobre el alcance de esa eventual colaboración, según EFE.

Maduro encomendó a la Asamblea impulsar una reforma constitucional

Antes de su captura, Maduro encomendó a la nueva Asamblea Nacional una de sus principales tareas políticas: impulsar una reforma constitucional que, según expresó recientemente, debía “dinamizar, actualizar y fortalecer los derechos” consagrados en la carta magna.

El nuevo contexto abre el debate sobre si el Parlamento mantendrá esa agenda o decidirá postergar el proceso ante la crisis institucional.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques registrados en Caracas y en estados aledaños, y trasladados a Estados Unidos, donde este lunes comparecen por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, confirmaron fuentes judiciales a EFE.

El mandatario enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico, lo que añade presión y complejidad al inicio del nuevo período legislativo en Venezuela.

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Con información de EFE