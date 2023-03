París y sus monumentos hundidos en montañas de basura por huelgas

En París, la ciudad más visitada del mundo, los turistas deben esquivar por estos días la basura amontonada en los lugares icónicos de la ciudad debido a una huelga de los recolectores de basura contra la impopular reforma de pensiones del gobierno del presidente Emmanuel Macron.

A orillas del río Sena, por ejemplo, los desechos obstaculizan la vista de Notre Dame. Para contemplar la famosa catedral construida entre los siglos XII y XIV en el corazón de la capital y dañada por un incendio en 2019 hay que hacer abstracción.

Los turistas desean contemplar la torre Eiffel desde la impresionante explanada de Trocadero, pero cuando salen del metro, primero deben recorrer un muro de sacos de plástico. En el centro, las otroras callejuelas románticas están sembradas de cajas y cartones, a veces con comida en mal estado.

Y es que más de 7 000 toneladas de basura se acumulan hoy en las aceras de la capital, y aunque el paro sólo afecta a la mitad de sus veinte distritos, se ha convertido en un auténtico problema en las zonas afectadas que se manifiesta, por ejemplo, en la proliferación de ratas.

Yesterday marked the Parisian waste collectors' 7th consecutive day of strikes against Pres. Macron's pension reforms. Over 5,400 metric tons of garbage have accumulated on the streets of Paris. La vie en rose!pic.twitter.com/WkRJgoqpW6