Una investigación penal ha sido abierta contra la pareja de franceses, este sábado 3 de enero de 2026, que gestionaba el bar Le Constellation de Crans Montana, donde se registró un trágico incendio en fin de año.

Franceses son investigados por el bar incendiado

La Policía del cantón de Valais detalló que los responsables del establecimiento están siendo investigados por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia, aunque subrayó que, hasta que no exista una sentencia firme, rige plenamente el principio de presunción de inocencia, de acuerdo con la información difundida por EFE.

El siniestro, considerado uno de los más graves registrados en Suiza en los últimos años, dejó un saldo de 40 personas fallecidas y 119 heridas, muchas de ellas de gravedad. Las víctimas participaban en una fiesta organizada por el local para dar la bienvenida al nuevo año, cuando el fuego se propagó rápidamente por el interior del bar, generando escenas de pánico.

Víctimas mortales en el bar incendiado

Las autoridades confirmaron que ya se ha logrado identificar a las primeras cuatro víctimas mortales. Se trata de dos mujeres, de 21 y 16 años, y dos hombres, de 18 y 16 años, todos de nacionalidad suiza. Sus restos fueron entregados a las familias, mientras continúan las labores de identificación del resto de fallecidos, un proceso complejo debido al estado en que quedaron los cuerpos tras el incendio.

Según los primeros elementos recabados por el Ministerio Público de Valais, la investigación preliminar permitió reunir indicios suficientes para abrir formalmente un proceso penal contra los dos gerentes del establecimiento. Las pesquisas buscan determinar posibles fallas en las medidas de seguridad, el cumplimiento de las normas contra incendios y las circunstancias exactas que provocaron la tragedia, informó EFE.

Las autoridades cantonales aseguraron que el caso será investigado “con el máximo rigor”, dada la magnitud del suceso y el elevado número de víctimas, mientras Suiza permanece conmocionada por una tragedia que enluta a decenas de familias.

Con información de EFE