Al menos 66 palestinos murieron este domingo 31 de agosto en la devastada Franja de Gaza por ataques israelíes, según informó la agencia de noticias Wafa con base en fuentes médicas locales. Entre ellos, 33 perdieron la vida cuando intentaban recoger alimentos y, de acuerdo con el reporte, fueron “atacados directamente”.

El aumento de víctimas se produce un día después de que otras 85 personas fallecieran el sábado en bombardeos israelíes. De ese grupo, 43 murieron en la ciudad de Gaza, según datos proporcionados por el Hospital Al Shifa y la clínica Sheikh Radwan.

Bombardeos e incursiones en Gaza

Mientras mantiene su campaña de bombardeos, Israel continúa la incursión en el barrio de Zeitún, en la capital del enclave. El Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu aprobó la ocupación total de esta zona.

Desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 63 000 gazatíes han muerto y al menos 159 000 resultaron heridos, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista.

Víctimas por hambre y desnutrición

Además de las muertes por ataques aéreos y enfrentamientos, el Ministerio de Sanidad del enclave reporta que 332 gazatíes murieron por causas vinculadas con el hambre y la desnutrición desde el inicio de la guerra. Entre las víctimas se cuentan 124 niños.

La mayoría de estas muertes ocurrió durante el verano, cuando la falta de alimentos se agudizó debido al bloqueo casi total impuesto por Israel a la entrada de comida y medicinas. Las autoridades sanitarias locales señalan que este cerco afecta a toda la población civil y agrava la crisis humanitaria en la Franja.

Los registros médicos advierten que la combinación de bombardeos, heridos y escasez de recursos mantiene a Gaza en una situación crítica. La falta de suministros médicos básicos y el cierre de accesos han limitado la atención sanitaria, lo que eleva aún más la cifra de fallecidos.

Con información de EFE

