Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se convirtió en precandidato presidencial del partido Centro Democrático. La organización, principal fuerza opositora al presidente Gustavo Petro, confirmó su participación este viernes 22 de agosto de 2025.

Miguel Uribe Londoño se convierte en precandidato en Colombia

El Centro Democrático informó que Uribe Londoño solicitó el jueves 21 de agosto sumarse al proceso interno de selección en representación de su familia.

La colectividad y los demás precandidatos lo recibieron oficialmente como parte de la contienda por la candidatura presidencial.

El proceso busca definir al aspirante que participará en las elecciones presidenciales de 2026.

Precandidatos del Centro Democrático para las elecciones de 2026

Uribe Londoño se une a los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. Todos compiten por representar al partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El dirigente tuvo actividad política en la década de 1990 y ahora regresa a la escena pública tras la muerte de su hijo.

Asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá

Miguel Uribe Turbay, senador de 39 años, murió el 11 de agosto. Dos meses antes recibió dos disparos en la cabeza en un atentado ocurrido en Bogotá el 7 de junio.

Durante el funeral, su padre aseguró que las ideas de su hijo siguen vigentes y pidió frenar la violencia en las elecciones de 2026, cuando el país elegirá presidente y legisladores.

Centro Democrático definirá candidato presidencial en 2026

El partido definirá a su candidato presidencial entre diciembre de 2025 y enero de 2026 mediante una encuesta internacional. El ganador participará en una consulta prevista para el 8 de marzo junto a otros partidos de derecha.

Ese mecanismo busca presentar un único aspirante de unidad democrática y popular que dispute la presidencia en 2026.