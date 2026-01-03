Las autoridades ecuatorianas reaccionaron este 3 de enero a la crisis en Venezuela con llamados a la democracia y al respeto del derecho internacional. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, expresó su respaldo al pueblo venezolano, mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rechazó la intervención militar y pidió una acción inmediata de la ONU.

Más noticias

Pabel Muñoz rechaza intervención militar en Venezuela y pide acción inmediata de la ONU

Pabel Muñoz afirmó que “toda Latinoamérica debe rechazar cualquier ataque contra cualquiera de nuestras naciones” y calificó este tipo de acciones como “inconcebibles”. Señaló que la historia ofrece suficientes ejemplos de cómo las guerras destruyen países y regiones enteras, con consecuencias que se extienden por generaciones.

El alcalde advirtió que una escalada bélica tendría efectos letales para los países latinoamericanos, tanto en lo político como en lo económico y social. En ese contexto, insistió en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe actuar de inmediato para frenar el conflicto y evitar un mayor deterioro regional.

Toda Latinoamérica debe rechazar cualquier ataque contra cualquiera de nuestras naciones. Simplemente es inconcebible.

El mundo y la historia tienen demasiados ejemplos de cómo las acciones bélicas destrozan países y regiones enteras.

Esto sería letal para nuestros países.

La… https://t.co/riXAUeT3NF — Pabel Muñoz L. (@pabelml) January 3, 2026

Le puede interesar: Estados Unidos atacó con drones de la CIA un puerto en Venezuela, según NYT

Niels Olsen respalda a Venezuela y reafirma defensa regional de la democracia

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, afirmó en su cuenta de X que la lucha contra el crimen organizado y las redes autoritarias debe asumirse como una causa regional, más allá de las fronteras nacionales. En ese contexto, sostuvo que Venezuela merece democracia, libertad y un futuro sin miedo, y enmarcó el escenario regional en la necesidad de defender los valores democráticos frente a regímenes autoritarios.

En su pronunciamiento, expresó su respaldo a María Corina Machado, Edmundo González y al pueblo venezolano, al señalar que no están solos en su demanda de cambios políticos. Además, subrayó que Ecuador se ubica del lado de la democracia y del derecho de los pueblos a decidir libremente su destino.

La lucha contra el crimen organizado y las redes autoritarias es una causa regional.



Venezuela merece democracia, libertad y un futuro sin miedo.



A @MariaCorinaYA, @EdmundoGU y al pueblo venezolano: no están solos.



Ecuador está del lado de la democracia y del derecho de los… https://t.co/IhZFgDtQRj — Niels Olsen (@NielsOlsen) January 3, 2026

Horas de tensión en Venezuela

El pronunciamiento de Muñoz se produjo tras una jornada de ataques aéreos de los Estados Unidos en Venzuela. Desde la madrugada de este sábado, se reportaron detonaciones en varios puntos de la capital venezolana, incluidos complejos militares estratégicos.

Estados Unidos confirmó horas después que ejecutó un ataque a gran escala. El presidente Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país en una operación militar conjunta.

Incertidumbre por el paradero de Maduro

Tras el anuncio de Washington, las autoridades venezolanas señalaron que se desconoce el paradero del presidente Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. El fiscal general calificó la acción como un “secuestro” y responsabilizó a Estados Unidos por la integridad del mandatario.

Información externa: Venezuela

Te recomendamos