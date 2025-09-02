Un terremoto de magnitud 5.2 golpeó este martes 2 de septiembre el oriente de Afganistán. El nuevo sismo afectó a las mismas zonas donde las autoridades ya confirmaron más de 1 400 muertos y más de 3 100 heridos tras el seísmo del domingo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el temblor ocurrió a 34 kilómetros al noreste de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar. Esta zona resultó la segunda más golpeada después de Kunar, donde se concentró la devastación inicial. El nuevo movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Rescate y operaciones de emergencia

En las regiones más dañadas por el primer terremoto, muchas de ellas casi incomunicadas por tierra, los equipos de rescate continuaron sus labores. El portavoz de los talibanes, Hamdullah Fitrat, explicó que trasladaron por aire a decenas de fuerzas comando hacia áreas donde las aeronaves no podían aterrizar. Estas unidades ayudaron a sacar heridos de los escombros y los llevaron a lugares más seguros.

Fitrat añadió que las autoridades instalaron un campamento para que los comités de coordinación organicen la ayuda y distribuyan suministros de emergencia. Sin embargo, en áreas como el valle de Dewagal, a las que accedió EFE, numerosos heridos permanecen atrapados bajo los restos de viviendas destruidas.

Sultan Mohammad, residente local, contó a EFE que la gente camina durante casi cuatro horas por la montaña para llegar a las aldeas afectadas. Allí, dijo, muchas víctimas siguen bajo las casas derrumbadas. Señaló que no hay carreteras y que los pobladores deben llevar palas, picos, pan seco y agua para asistir a los más necesitados.

Testimonios y asistencia médica

En lugares alejados de la zona más devastada, algunos equipos médicos locales continúan operando. El doctor Reza Mohammad explicó a EFE que un grupo de voluntarios de Kabul instaló una clínica móvil. Allí atienden a los heridos que logran trasladar, ya que no pueden avanzar hacia las áreas más aisladas.

Entre los damnificados, Abdul Majeed, de 55 años, relató en un campamento del desfiladero de Andar Lachal que perdió a cuatro miembros de su familia en el primer terremoto: su esposa, dos hijas y un hijo. “Anteanoche el terremoto nos golpeó. Solo recuperé la conciencia después. Mi esposa, mis dos hijas pequeñas y mi hijo murieron. Una de mis hijas resultó herida y ahora está en el hospital de Jalalabad”, contó a EFE. “No nos quedó nada”, lamentó.

