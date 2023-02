Carlos Espinosa: 'La OTAN está jugando al escalamiento de la guerra'

Carlos Espinosa es docente de la USFQ. Cuenta con un doctorado en Historia. Foto cortesía USFQ

Diego Ortiz (I)

A un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, el escenario geopolítico internacional es complejo. El conflicto ha reavivado la división entre Oriente y Occidente, con fuerzas militares en ambos bandos entre las cuales se ha empezado a hablar de armamento nuclear. Frente a esta situación, Carlos Espinosa, docente de la Universidad San Francisco de Quito y experto en política exterior, entabla un diálogo para comprender qué ha pasado en estos 12 meses y cuál es el escenario a futuro.

Luego de un año de la guerra, ¿cuál es la panorámica en este conflicto bélico?

En este momento me parece que hay un juego a tablas. Hubo una ofensiva ucraniana, pero en las últimas semanas también ha habido una ofensiva rusa, aunque tiene menor éxito. En todo caso, Rusia sigue controlando territorios que ya ganados desde el 24 febrero del 2022, mientras que Ucrania se sigue defendiendo.

¿Y qué podría cambiar para que se rompa este escenario?

La posición de Putín contra el Tratado de No Proliferación Nuclear me parece que es una protesta en contra de la ayuda que la OTAN está prestando a Ucrania. No es imposible en que se dé un escalamiento extremo por parte de Rusia. Eso se daría si es que Rusia siente que va a perder Crimea. En este caso es posible el uso de armas nucleares por parte de Rusia, ya sea una bomba sucia o un misil nuclear de bajo calibre, es decir, uno táctico. Esa es la línea roja para Rusia porque no está dispuesta a perder Crimea.

¿Cuál es el papel de la OTAN en este momento?

La OTAN está en un juego muy peligroso porque, en lugar de alentar un proceso de negociación, en este momento está jugando al escalamiento. Eso es muy peligroso porque puede pulsar a Rusia a tomar acciones extremas o, en todo caso, puede prolongar el conflicto por varios años.

Me parece improbable que el resultado del escalamiento sea una derrota o un retiro de una de las dos partes. Es más probable que Rusia reaccione con una acción extrema o que el conflicto se prolongue por varios años.

La OTAN ya debería estar promoviendo un proceso de negociaciones que incluya donde un retiro de Rusia de algunos de los territorios ganados en los últimos meses a cambio de que Rusia pueda mantener a Crimea y la parte del Donbás.

Del otro lado tenemos a China que aboga por la paz y que también tiene un acercamiento al gobierno ruso

Eso es lo que estamos viendo. Otro de los impactos del escalamiento que está promoviendo la OTAN al prestar una ayuda ilimitada a Ucrania es que China se está acercando cada vez más a Rusia. China podría utilizar esta coyuntura para realizar acciones militares.

El siglo XXI ha sido un ir y venir de corrientes pro y antirrusas en gobierno ucraniano. ¿Podría darse un nuevo giro en medio de la guerra?

No creo que pase porque el conflicto ha movilizado un nacionalismo ucraniano que quizás no existía hace pocos meses o pocos años, pero que ahora es muy fuerte. Entonces me parece que esa situación entre gobiernos prorrusos y pro Estados Unidos en Ucrania no es una posibilidad. Quien reemplace Zelenski va a ser un nacionalista ucraniano.

¿Qué papel está tomando la Unión Europea?

La Unión Europea claramente se ha alineado con Estados Unidos. Ha apostado por la unidad de la OTAN y ha perdido la oportunidad de tener una postura más autónoma frente a Estados Unidos. Esta crisis ha profundizado la dependencia militar que tiene Unión Europea frente Estados Unidos y la OTAN.

En medio de la guerra, ¿cuál es el efecto para América Latina tras el primer año del conflicto?

Para algunos productores de petróleo y de minerales, el impacto de guerra es positivo. Pero en general, la inflación causada por la guerra es negativa para América Latina. A esto se suma la relativa recesión económica que hay en Europa, la cual aminora exportaciones latinoamericanas hacia ese continente. Y a escala interna, una sobreproducción bajaría los costos, sin que haya una rentabilidad alta para nosotros.