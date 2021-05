ONU teme por periodista secuestrado por Bielorrusia tras su aparición en televisión

La ONU dijo este martes 25 de mayo del 2021 que teme por la seguridad del periodista Román Protasevich, apresado por el Gobierno de Bielorrusia, que desvió para ese fin el avión en el que viajaba a Lituania, y señaló que su aparición ayer lunes en la televisión estatal no es en absoluto tranquilizadora porque se notan heridas en su rostro.

Lo más probable es que esa aparición, en la que supuestamente confesó crímenes que había cometido, haya sido forzada, dijo la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.

“La información obtenida bajo coacción no puede ser usada contra el señor Protasevich en ningún proceso legal. Esas confesiones están prohibidas por la Convención contra la Tortura”, recordó el portavoz de la Oficina de Bachelet, Rupert Colville.

“Como muchos otros, estamos consternados por el arresto ilegal y la detención arbitraria del señor Protasevich después de que el avión en el que viajaba fuera desviado por la fuerza a la capital de Bielorrusia, aparentemente bajo pretextos falsos y con el propósito expreso de capturarlo”, agregó el representante de la ONU.

#Belarus Breaking. Pro-government channels published Raman #Pratasevich video address. He was forced to say he is confessing that he was “plotting riots” pic.twitter.com/vhyIs6FmWC