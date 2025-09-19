La Asamblea General de la ONU aprobó permitir al presidente de Palestina, Mahmud Abás, intervenir por video en la 80ª sesión. Solo cinco países votaron en contra, incluidos EE.UU. e Israel.

La ONU autorizó este viernes, 19 de septiembre de 2025, por una mayoría aplastante, que Palestina participe de forma excepcional por videoconferencia en la 80ª Asamblea General, tras el veto estadounidense que impidió la entrada de visados a la delegación palestina.

Según informó EFE, la resolución fue aprobada con 145 votos a favor y únicamente cinco en contra: Israel, Estados Unidos, Paraguay, Nauru y Palau.

Otros países tradicionalmente alineados con estos cinco, como Hungría y Argentina, optaron por abstenerse o ausentarse.

El presidente palestino, Mahmud Abás, podrá intervenir en el plenario

La medida permitirá que el presidente palestino, Mahmud Abás, intervenga tanto en el plenario como en la conferencia de alto nivel sobre la solución de los dos Estados, que se realizará el lunes en Nueva York y en la que se prevé que varias potencias reconozcan al Estado palestino.

El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, expresó su “gratitud por esta postura clara como el agua” de los 145 países, y calificó de “abuso de autoridad” la negativa de visados por parte de EE.UU.

Mansour subrayó que Palestina tiene derecho a participar pacífica, legal y diplomáticamente en todas las instancias de la Asamblea General, como parte del respeto a los tratados internacionales, según indicó EFE.

Por su parte, el representante estadounidense reiteró la postura de su Gobierno, argumentando que la Autoridad Palestina paga compensaciones a terroristas y promueve la violencia en escuelas, y que por ello su país mantuvo el veto.

Sin embargo, otros miembros, incluidos China, Rusia e Irán, recordaron que la decisión de permitir la participación por videoconferencia no exime a EE.UU. de su obligación de otorgar visados a todas las delegaciones, tal como estipulan los acuerdos entre la ONU y el país anfitrión.

La aprobación de la medida representa un respaldo diplomático contundente a Palestina y evidencia la división entre Estados Unidos e Israel frente a la mayoría de la comunidad internacional.

La decisión también resalta la importancia de los mecanismos virtuales para garantizar la participación de todos los Estados miembros en la ONU, incluso cuando surgen obstáculos políticos o administrativos. Esta resolución marca un precedente para futuras intervenciones de países que enfrentan restricciones de movilidad o bloqueos políticos.

